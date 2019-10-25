تردد قناه القاهرة والناس 2019 بعد ظهور برنامج الإعلامي الرياضي مدحت شلبى

في الآونة الأخيرة يبحث الكثيرون عن تردد قناة القاهرة والناس بعد إعلان القناة عن ظهور النجم الإعلامي الرياضي الكبير “مدحت شلبي” على قناتها الفضائية ولما له من شعبية كبيرة على القنوات الفضائية في مجال التعليق الرياضي، واهتم الكثيرين بمتابعة برنامجه الجديد لذا سنستعرض معكم تردد القناة و برامجها المختلفة، كما تحتوي القناه على عدد كبير من البرامج المنوعة وفي مجالات مختلفة منها السياسي والطبي والفني وغيرها.

البرامج التي تعرض على قناة القاهرة والناس

برنامج المصري اليوم:برنامج شامل يعرض كل الأحداث سياسية واجتماعية وفنية ونبض الشارع المصري باختلاف طوائفه. برنامج الدكتور: برنامج طبي يستضيف نخبة من أطباء الصف الأول للرد على استفسارات المتابعين ومناقشة كل المواضيع التي يريدوا معرفتها..من مشاكل صحية .ويقدمه الدكتور أيمن رشوان. برنامج الناس الحلوة: برنامج اجتماعي يخاطب الجانب الإنساني ويقضي حوائج متابعيه بكل صدق وشفافية. برنامج الأفوكادو: برنامج يقدمه أيمن عطا ويناقش كل الاستفسارات القانونية ويستضيف نخبة من أكبر المحاميين والمستشارين القانونيين المصريين. برنامج العباقرة: برنامج مسابقات بين طلبة المدارس والجامعات المصرية في كل المجالات المختلفة يقدمه الكاتب الروائي عصام يوسف. نشرة الأخبار: برنامج يومي يعرض كل المستجدات الإخبارية في كافة المجالات سياسية ورياضية وأخبار الطقس وتطور الأحداث على الصعيدين المحلي والعالمي. برنامج نفسنه: برنامج نسائي يقدمه بدرية طلبة .هيدي كريم وانتصار ويناقش مشاكل الغيرة والنفسة بين النساء بشكل كوميدي حواري ساخر، وفي الآونة الأخيرة زادت فقرة الضيف من المجال الفني. برنامج تك توك: برنامج يقدمه الدكتور محمد الجندي يتحدث عن التكنولوجيا وكل ما يخصها وكيفيه الحفاظ وحماية المعلومات الشخصية على الإنترنت من لصوص الإنترنت ومخترقي المعلومات على الهواتف الذكية أو على الكمبيوتر الخاص بالأشخاص وكيف نتعامل مع مثل هذه المشاكل و احدث ما تم الوصول إليه في هذا الشأن. برنامج الجدعان: برنامج يستضيف أصحاب رحلات الكفاح في المجال الزراعي والصناعي ويسلط الضوء على مدى ما بذلوه من جهد وعمل وإرادة وصبر وعزيمة للوصول إلى أهدافهم ويقدم لهم المساعدات التي تمكنهم من الوصول إلى أحلامهم وتحقيقها على أرض الواقع. برنامج هشام وعمر: هو برنامج طبخ ولكن بشكل كوميدي حيث يقدم كلاً منهم طبخه مختلفة من بلد زارها ويحكي عن خبراته وذكرياته في هذه البلد أو مع تلك الأكلة بشكل كوميدي ساخر لجذب المزيد من المتابعين وتقديم البرنامج بشكل مختلف.

تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات