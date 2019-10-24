تردد قنوات القرآن الكريم 2020 عبر القمر الصناعي النايل سات

تبحث الجماهير الإسلامية من كل بقاع العالم الإسلامي عن تردد قنوات القرآن الكريم 2020 فالقرآن الكريم أساس الدين والشرع فهو كلام الله المُنزل على سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمأجور بترديده والمنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بفاتحة الكتاب والمنتهي بسورة الناس، ونظرًا لأن الجماهير الإسلامية تبحث يوميًا عن أصوات قراء ومشاهير القراء من مختلف العالم الإسلامي الأصوات الشجية التي تملء القلوب خشوعًا فسوف نتعرف على تردد قنوات القرآن الكريم.
تردد قنوات القرآن الكريم 2020حصريًا
|اسم القناة
|التردد
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|FEC
|تردد قناة السعودية قرآن الجديد
|12149
|أفقي
|27500
|3/4
|تردد قناة آيات
|11334
|أفقي
|27500
|آلي
|تردد قناة المجد
|12054
|عمودي
|27500
|3/4
|تردد قناة العفاسي
|10977/10727
|أفقي
|27500
|5/6
|تردد قناة تايم قرآن
|11603
|أفقي
|27500
|3/4
|تردد قناة الشيخ عبد الباسط
|11177/11604
|أفقي
|27500
|5/6
|تردد قناة الحياة والناس
|12207
|عمودي
|27500
|3/4
|تردد قناة أهل القرآن
|12398
|عمودي
|27500
|5/6
|تردد قناة الفتح للقرآن الكريم
|10757
|عمودي
|27500
|5/6
استطاعت هذه القنوات أن تحظى باهتمام الكثيرين من المشاهدين والمستمعين لها حيث أنها تقدم مجموعة من التلاوات النادرة لكبار مشاهير العالم الإسلامي مثل الشيخ الحصري رحمه الله والشيخ المنشاوي رحمة الله والشيخ عبدالباسط عبد الصمد رحمه الله وأئمة الحرمين الشريفين الشيخ الشريم والسديس والشيخ صلاح البدير والشيخ ماهر المعقيلي والشيخ مشاري العفاسي بعض من هذه القنوات تُقدم قراءات مترجمة للمصحف الشريف، أنا القنوات تُقدم القراءات العشر للمصحف الشريف بأصوات شجيه خاشعة.