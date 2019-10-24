تردد قناة توم وجيري وفوائد مشاهدة الكارتون للصغار

يبحث كثير من الآباء عن تردد قناة توم وجيري للصغار تعد القناة هي القناة المضلة عند كثير من الصغار، توم وجيري سلسلة كارتون أمريكية تم إنشائها وابتكرها في العام 1940م على يد جوزيف بارييرا والرسام ويليام حنا، تُركز الحلقات على التنافسية بين القط توم والفأر جيري في سلسة من الصراعات والمنافسات مع بعض الهدوء والسلام ولكنه ليس بالكثير.

تردد قناة توم وجيري

يعد تردد قناة توم أند جيري من أهم الترددات المقدمة للطفل هذا الكارتون المحبب الذي يفضله الصغار كثيرًا كان أنه من الكارتون الهادف ويمكنك الآن ضبط إشارة جهاز على تردد القناة:

اسم القمر قمر النايل سات التردد 11354 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

فوائد مشاهدة كارتون توم وجيري

توم وجيري هو الكارتون الكلاسيكي المفضل للأطفال يستمتع به الأطفال كثيرًا وهنالك بعض الدروس التي يتعلمها الأطفال وهم يشاهدون مطاردة القط لفأر:

يعلمه عدم العجز حيث أن جيري أصغر من توم حجمًا ولكنه بحيله يعرف أن يتغلب على القط الكبير ويثبت أن استخدام العقل أفضل من القوة.

يمكن قول أشياء كثيرة بدون كلمات فنادرًا ما يحدث حديث هما ممتعين ومعبرين للغاية.

الكبار بالمنزل لديهم الكلمة الأخيرة فعندما تأتي السيدة صاحبة المنزل أو الكلب يتوقف الشجار.

معرفة الحدود لا يمكن العبث مع أي شخص.

يمكن للأطفال تعلم الكثير من الدروس والعبر من كارتون توم وجيري الرائع على الرغم من أن لعبة القط والفأر لا تنتهي ابدا.