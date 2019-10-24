“Shoof إحداثيات” تردد قناة أم بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD الجديد “أكتوبر...

تردد قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood هو أحدث القنوات التابعة “لشبكة قنوات MBC”حيث تضم مجموعة قنوات MBC عدد 14 قناة فضائية متنوعة، هذا وقد انطلق بث قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood يوم 26 أكتوبر 2013، وذلك بحضور من النجمة الهندية “كارينا كابور”، حيث شاركت النجمة الهندية في حفل بدأ البص وانطلاق قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood وذلك من خلال الحلقة الأولى من حلقات البث المباشر للبرنامج الشهير المواهب العربية “Arabs Got Talent”، أما عن المحتوى الخاص بقناة ام بي سي بلوود MBC bollywood، فالقناة تقدم مجموعة متنوعة وعديدة من أحدث الإنتاجات السينمائية البوليوودية المدبلجة للغة العربية، هذا بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية البوليوودية المدبلجة كذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood البوليوودية تقدم العديد من البرامج الشيقة التي تُلقي الضوء على النجوم من مشاهير بوليوود، كما تعرض القناة جانب من حياة النجوم الشخصية، وإطلالاتهم بالمهرجانات الهندية والعالمية التي يشاركون بها، لذلك يحرص الكثيرين من عشاق القناة على متابعة محتواها المتنوع ذو النمط الشبابي والعائلي، لذلك انتشرت القناة انتشاراً واسعا بجميع البلدان العربية، هذا وقد انتشرت القناة في فترة وجيزة من بداية بثها بفضل أفلامها ومسلسلاتها وبرامجها التي جذبت جميع الفئات العمرية والمجتمعية بالوطن العربي الكبير، كما تقوم القناة بعرض أفلامها التي تُعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية، وكذلك برنامج “Star of the month” الذي يُسلّط الضوء على نجوم بوليوود.

تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد

قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood على القمر المصري النايل سات. اسم القمر التردد الحالي معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11938 (H) 3/4

وتقوم القناة بعرض الأفلام المدبلجة باللغة العربية ليتمكن جميع متابعيها من المتابعة لجميع أغاني وأفلام القناة بسهولة، وتقوم في بثها بتغطية المنطقة العربية، من جميع محبي ومتابعي الأفلام والبرامج، أمثال اميتاب بتشان وامجد خان وكارينا كابور، المسلسلات والاستعراضات الهندية.

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المعرفة ترددات الدول الأوروبية.

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: الخليج العربي:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: الخليج العربي: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: بلاد الشام: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: بلاد الشام:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: تركيا: القمر:نايلسات E8WB – التردد:11470 MHz – الدرجة:8 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: تركيا:القمر:عربسات بدر7 – التردد:11270 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: غرب أفريقيا:القمر:نايلسات E7WA – التردد:11559 MHz – الدرجة:7.3 درجة غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

ترددات تردد قناة أم بي سي بلوود MBC BOLLYWOOD الجديد: غرب أفريقيا:القمر:عربسات بدر5 – التردد:12284 MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ:5/6 – التعديل:DVB-S,QPSK

مسلسلات قناة ام بي سي بوليود MBC bollywood

مسلسل ارجع لي قبلاتي

مسلسل لكنه لي

مسلسل حب خادع

أندهادهون مسلسل حب خادع على تردد قناة ام بي سي بلوود MBC bollywood

Pyaar To Hona Hi Tha كوميدي تنشأ قصة حب بين سانجانا وراهول، ويقوم راهول بخطبتها، ولكن عندما يذهب راهول إلى الهند في رحلة رسمية ينجذب إلى فتاة تدعى نيشا، ويعلن أنه سوف يتزوجها قريباً. لا تظهر سانجانا تأثرها بذلك، ولكنها تأمل بينها وبين نفسها ومن كل قلبها أن تجعل راهول يغير رأيه. لذا فهي تستأجر شيخار لتتظاهر أنه حبيبها، وتخرج معه، لكي تثير غيرة راهول، ولكن وبعد فترة يجد شيخار نفسه منجذباً بالفعل إلى سانجانا. وعلى الجانب الآخر تجد سانجانا نفسها تنجذب هي الأخرى إلى شيخار، ولكنها تكتشف أن الشرطة ولا سيما المفتش خان ترغب في اعتقال شيخار لأنشطته الإجرامية. نجوم العمل: أجاي ديفجان(شيخار)، كاجول(سانجانا)، بايجي آنآند(راهول) .

Luv Shuv Tey Chicken Khurana كوميدي ينتهي حلم العيش في مدينة لندن بالنسبة إلى أومي ويضطر للعودة إلى قريته في ولاية البنجاب هربا من ديونه لدى عصابات لندن. يتظاهر بعد وصوله إلى قريته إنه أصبح محامي لندني ناجح، لكنه يكتشف إن جده المسن لم يعد يتذكر الخلطة السرية لطبق الدجاج الذي تسبب في شهرة مطعمه في جميع أنحاء الولاية. يكتشف أومي أيضا إن حبيبته منذ الطفولة على وشك الزواج من إبن عمه، بالإضافة إلى عمه غير المتزن الذي قضى فترة من حياته في مستشفى الأمراض العقلية. يحاول أومي إبقاء أكاذيبه طي الكتمان وفي نفس الوقت يحاول العثور على وصفة طبق الدجاج الشهيرة ليعيد لعائلته كبريائها وثرائها. نجوم العمل: كونال كابور (أومي)، هوما كوريشي (هارمان)، فيندو ناجبال (دار). Advertisements

Fan أكشن لكل منا بطله المفضل سواء في السينما أو في مجال الرياضة، ولكل منا مع بطله قصة حب خاصة، والفيلم يحكي قصة حب الشاب العشريني غوراف للنجم السينمائي أريان خانا. حيث تدور كل تفاصيل حياة غوراف حول النجم أريان خانا، ومن الطريف أن يوجد تشابهاً قوياً بين النجم ومعجبه، لذا فإنه يشرع في رحلة إلى مدينة الأحلام مومباي يوم عيد ميلاد أريان، ليبارك له يوم ميلاده ويتمنى له حياة طيبة. يحاول غوارف أن يرتب مقابلة مع أريان وعندما لا تسير الأمور وفقا للخطة التي رسمها غوارف، يتحول حب غوراف وشغفه لهاجس خطير يعبر خطاً رفيعاً، ويجعله يواجه مشاكل جمة. نجوم العمل: شاروخان(غوراف، أريان)، سياني غوبتا(المستشار القانوني لأريان)، جويل كوسي(مسافرة القطار). أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها قناة ام بي سي بلوود على شاشتها

وجوه الحب

ومسلسل أختي هتلر.

مسلسل فرصه ثانيه.

مسلسل من النظرة الثانية.

برنامج global kitchen على قناة ام بي سي بوليود الهندية

كما تقدم قناة أم بي سي بلوود أشهر البرنامج الترفيهية الخاصة بمسابقات الطبخ يشارك فيها المتسابقين من جميع الجنسيات، يتم من خلال هذه المسابقة، طهي أشهى المأكولات الهندية الشهيرة، والتي يتم فيها استخدام المكونات والتوابل الهندية الشهيرة، ويتم التنافس من خلال هذه المسابقة على لقب مستر شيف الهند.

جدول أفلام اليوم من أم بي سي بلوود

تابع جدول أفلام ومسلسلات اليوم عبر الموقع الرسمي لقناة ام بي سي بلوود الهندية.

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