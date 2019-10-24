Sahara TV Algeria تردد قناة صحراء الجزائرية على يوتلسات Eutelsat 7 West A “أكتوبر 2019”...

يتميز تردد قناة صحراء الجزائرية “Frequency Channel Sahara TV Algeria” بعرض محتوى إعلامي راقي ومتميز، يغطى كافة جوانب حياة قطاع عريض من شعب الجزائر، والقناة تبث تردداها من خلال القمر الصناعي الإماراتي ياه سات، وقريبنا ستبث القناة إشارتها الفضائية على قمر نايل سات، كما تتميز البرامج المتنوعة التي تقدمها قناة صحراء الجزائرية بعرض ما يهتم بها المشاهد الجزائري علة وجه الخصوص ، والمشاهد العربي بوجه عام، حيث تعرض القناة حلقات متنوعة من برامجها عن حياة الصحراء، وعادات أهل الصحراء، وكذلك تهتم القناة بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تخص أهل الصحاري.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة صحراء الجزائرية تبث محتواها الإعلامي المتميز طوال اليوم “24 ساعة” على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع ، كما تتميز قناة الصحراء بأنها من القنوات المفتوحة والمجانية والتي تبث بدون تشفير، أما عن الشعار الخاص بقناة صحراء الجزائرية فهو “تسعنا جميعاً” في إشارة للصحراء.

تردد قنا صحراء الجزائر الجديد على قمر ياة سات الإماراتي

تردد قناة صحراء الجزائرية الجديد