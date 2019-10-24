تردد قناة طيور بيبي الجديد من خلال قمر النايل سات وكيفية الاستقبال

يبحث الكثير من الآباء والأمهات علي قناة تقدم محتوى جيد ومناسب للأطفال، وتعتبر قناة طيور بيبي أفضل قناة تنطبق عليها شروط تقديم المحتوى الخاص المناسب للأطفال، وذلك ليس على مستوى الوطن العربي فقط بل تتخطى بشعبيتها الدول الغير ناطقة بالعربية أيضا، فتشمل بذلك العالم كله، فتقدم القناة محتوى متنوع مابين المحتوى الترفيهي و المحتوى التعليمي، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة، تردد قناة طيور بيبي الجديد.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

يمكنكم الآن استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد، من خلال قمر النايل سات، عن طريق إدخال الترددات الآتية في أجهزة استقبال البث الخاصة بكم، وهي كالتالي:-

التردد:- 11315

الاستقطاب:- رأسي

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4

معدل الترميز:- 27500

المحتوى المقدم على قناة طيور بيبي

تعتمد قناة طيور بيبي في محتواها الذي تقدمه في الأغلب على الأناشيد والأغاني الترفيهية والتعليمية، وذلك لأنها تختص بفئة الأطفال من سن السنتين إلى الخمس سنوات، ومن هذه الأناشيد:-

شاور شاور، ويحث هذا النشيد على الاهتمام بالنظافة الشخصية وأهمية الاستحمام.

حمودي الحافي، ويحث على أهمية سماع كلام الأم وحسن التعامل مع الحيوانات.

الصيصان، تتحدث عن رعاية الفرخة لأبنائها الصغار.

نجوم قناة طيور بيبي

يوجد في قناة طيور بيبي العديد من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة فى عالم الصغار والكبار، ومن هؤلاء النجوم:- وليد مقداد والمعتصم مقداد وجاد وإياد وجني وليان السيلاوي وجوان السيلاوي وبراء العويد وخالد مقداد ومقدم البرامج إبراهيم السيلاوي والذي يقدم برنامج خطاوي السيلاوي.