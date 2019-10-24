طرح الإعلان الترويجي الثاني وموعد عرض مسلسل المؤسس عثمان وتردد القناة الناقلة له Osman Series

مسلسل المؤسس عثمان، انتشرت المسلسلات التركي في الفترة الأخيرة وقد نالت إعجاب الكثير من المشاهدين وذلك نظراً لما تقدمه من محتوي جيد مناسب لكثير من فئات المشاهدين من الكبار والصغار ومن ضمن هذه الأعمال التي نالت إعجاب العديد من المشاهدين مسلسل قيامة أرطوغل، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل قيامة أرطغرل والذي انتهي بموت أرطوغل، لم تنتهي أحداث المسلسل على هذا فقد قام المخرج متين جوناي بعمل مسلسل جديد بعنوان المؤسس عثمان تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية والتي أسسها الابن الأصغر لأرطوغل خلفاً لأبيه، حيث قام بالعديد من الفتوحات وسوف يقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

موعد مسلسل المؤسس عثمان

بعد أن تم الإعلان عن البرومو الأول الخاص بمسلسل المؤسس عثمان منذ عده أيام الكثير من مشاهدين الدراما التركية ينتظرون عرض الحلقة الأولي من المسلسل بعد النجاح الكبير لمسلسل قيامة أرطوغل، حيث تم الإعلان عن موعد عرض المسلسل يوم 20 نوفمبر 2019 على قناة ATV ولم يتم تحديد الساعة التي سيتم عرض المسلسل خلالها.

تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

اسم القناة القمر الصناعي المدار التردد الاستقطاب ATV تركسات 42.0°E 11628 H 27500

وجدير بالذكر أنه تم عرض الإعلان الترويجي الثاني لمسلسل قيامة عثمان بطولة النجم ​بوراك أوزجيفيت​ ، ويجسد من خلاله شخصية “السلطان عثمان” لتأسيس آخر الإمبراطوريات الإسلامية علي يد عثمان ابن ارطوغل، على أن يتم إذاعته لمدة خمس مواسم متواصلة.