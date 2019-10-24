تردد قناة توم وجيري للكرتون 2019 لمتابعة أفضل برامج الأطفال الجديدة tom and jerry

العديد من عمليات البحث تأتي على تردد قناة توم وجيري للكرتون 2019 منذ بداية العرض لأفلام الكارتون توم وجيري والأطفال في تعلق تام بهذا الكرتون، لأنه يضفي روح المرح عليهم ويجعل صغار الأطفال يتوقفون عن البكاء، لذلك كانت تنتظر الأمهات عرض كارتون القط والفأر حتى ترى الضحكة على وجوه أطفالها، وعندما بدأ الإعلان عن قناة بهذا الاسم كان لابد من معرفة ترددها.

تردد قناة توم وجيري للكرتون 2019

أصبحت قناة توم وجيري بما تقدمة من حلقات جدية لكارتون القط والفأر تجذب نسبة عالية من المشاهدين الصغار والكبار لذلك وضعنا لكم هنا تردد القناة حتى يسهل لكم متابعتها.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

لماذا يحب الأطفال والكبار قناة توم وجيري؟

بدأت حلقات توم وجيري منذ عام 1940 للسينما ومع انتشار التليفزيونات بدأ عرض الحلقات عليها ولاقت رواجاً كبيراً بين الأطفال، وكانت تبث على قنوات عادية مع البرامج الأخرى كنوع من الترفيه للطفل ثم تحولت شيئاً فشيئاً إلى قنوات الكارتون المتخصصة، وكان لابد من استغلال الشعبية الكبيرة لحلقات توم وجيري في إنشاء قناة باسمه.

لم يتوقف عرض كارتون توم وجيري على القناة فقط ولكنها أصبحت قناة متخصصة في برامج الأطفال والأغاني والمنوعات الخاصة بالطفل، وتبث برامج شيقة وجميلة على مدار اليوم دون الإزعاج بالكثير من الإعلانات، وتقوم ببث حلقات توم وجيري الجديدة والقديمة.

قصة توم وجيري

ما هي قصة توم وجيري التي أبهرت الأطفال؟ القصة عبارة عن مطاردة لا تنتهي بين القط والفأر، القط يحاول الإمساك بالفأر حتى يعده كوليمة له، والفأر يحاول الهروب دائما وغالباً ما ينجح، ثم يتحول إلى عامل استفزاز القط مرة أخرى، وهكذا تدور الدائرة في حلقات لا تنتهي مع دخول شخصيات أخرى جديدة.