تردد قنوات الأطفال الجديدة 2019 على قمر النايل سات الناقلة لعروض الأطفال الكرتونية المميزة

يعتبر تردد قنوات الأطفال الجديدة هو الأكثر بحثاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لما يوجد له أهمية كبيرة عند عدد كبير من الأهالي في الوطن العربي، حيث أنها تساعد الأطفال في قضاء أوقات فراغهم وتسليتهم، وأيضاً إفادتهم من خلال المحتويات الهادفة التي تقوم هذه القنوات بعرضها.

تردد قنوات الأطفال الجديدة

من أهم قنوات الأطفال هي قناة ام بي سي 3 والغنية عن التعريف، والتابعة لشبكة قنوات ام بي سي، والتي تقوم بتقديم عدد كبير من أفضل أفلام الكرتون في الوطن العربي وأهم برامج المسابقات أيضاً، وتردد هذه القناة هو:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11470 27500 رأسي 3/4

تردد قناة سمسم للأطفال

تعتبر قناة سمسم من القنوات الدينية الخاصة بالأطفال والتي تقدم محتواها لجميع الأعمال بهدف تعريف الأطفال بأمور دينهم، وتقدم مجموعة مهمة من البرامج الإسلامية والتي يعتبر أهمها برنامج قصص الأنبياء، وتردد هذه القناة هو:

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القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11483 H 27500 أفقي 5/6

تردد قناة سبيس تون

تعتبر هذه القناة من أقدم القنوات في عالم الأطفال والتي نشأ عليها عدد كبير جداً من الأشخاص والتي تقدم عدد هائل من الأفلام والأناشيد التي يعجب بها الأطفال، وتردد هذه القناة هو:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11785 27500 عمودي آلي

تردد قناة ماجد

تعتبر هذه القناة تابعة لمجلة ماجد المعروفة والتي يهتم بقرائها عدد كبير من الصغار وأيضاً الكبار، وتعتبر هذه القناة هي تكملة لمسيرتها وتعرض عدد كبير من البرامج التي تقدم النصائح للأطفال وتعلمهم، وتردد قناة ماجد هو: