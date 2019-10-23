تردد قناة الإمارات Al Emarat TV HD على كل الأقمار الصناعية

يبحث كثير من المتابعين عن تردد قناة الإمارات Al Emarat TV HD على الأقمار الصناعية هي من أهم القنوات المنتشرة داخل الإمارات العربية والخليج العربي تمتاز وهي القناة المحلية الأكثر رواجًا والمفضل لدى الكثير من الجماهير بالإمارات خاصة والوطن العربي عامة، تتبع القناة مؤسسة أبو ظبي للإعلام وهي أحد أهم المؤسسات الإعلامية النامية بالشرق الأوسط كما أن لديها شريحة كبيرة من المنتجات الإعلامية بقطاع التلفاز والراديو .

تردد قناة الإمارات Al Emarat TV HD

على وجه الخصوص تُقدم القناة عددًا من البرامج الهادفة الفنية والإخبارية والسياسية والمسلسلات الجميلة المفضلة للشعب الإمارتي، بجانب أحد برنامج الطريق إلى إكسبو 2020 بجانب برامج عديدة جذابة برنامج كيف بدأت الأشياء وبرنامج الميدار وبرنامج غرس زايد وبرنامج من هنا وبرنامج هذا أنا وأيضًا من هنا مر زايد وغيرها من البرنامج المحببة للجميع

المنطقة معدل الترميز معامل الخطأ التردد القمر الصناعي MENA 27500 3/4 11804 عمودي قمر بدر Badr 6 (26⁰ East) MENA 27500 3/4 12226 عمودي النايل سات Nilesat Asia, Middle East & Australia 27500 3/4 3760 عمودي آسيا سات Asiasat MENA Region 27500 2/3 12467,31 عمودي يوتلسات Eutelsat MENA Region 27500 8/9 12091 رأسي الياه سات YahSat كل الوطن العربي 27500 3/4 12226 رأسي العرب سات

تنقل القناة فعاليات معرض إكسبو العالي المقرر نهاية أخر الشهر الجاري 31 -10-2019م تحت شغار تغذية الكوكب طاقة للحياة، نقل المعرض المقام في ميلانو الأطعمة المتعددة حول العالم ومدى توافقها مع حضارات الشعوب والعادات وركز على أحد الاكتشافات التكنولوجية