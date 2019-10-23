“إشارة مُحدثة” تردد قناة سوريا سبورت الرياضية Syria Sport أكتوبر 2019

احصل الآن على تردد قناة سوريا سبورت Syria Sport إشارة قوية عبر النايل سات والقمر الروسي لمتابعة بطولات الدوري السوري الممتاز، فهي قناة متخصصة في المجال الرياضي بدأ بثها في الفترة الماضية، واستطاعت في مدة وجيزة أن تكون محور اهتمام العديد من عشاق الساحرة المستديرة، بل زاد الأمر لكونها لا تهتم بكرة القدم فقط، بل لا تترك أي لعبة رياضية ألا وتغطى أحداثها ومبارياتها وكافة التفاصيل حولها مثل كرة القدم وكرة السلة والتنس وكرة اليد بالإضافة إلى ومسابقات ركوب الخيل.

تمكنت قناة سوريا سبورت من الحصول على مشاهدات من مختلف الدول العربية وليس دولة سوريا الشقيقة، لاسيما بعد انتشار اللاجئين السوريين في مختلف دول الوطن العربي وعلى رأسهم مصر، وتعتمد القناة على فريق إعداد قوي ومراسلين في كل مكان لنقل بشكل حصري كافة التفاصيل عن المباريات المحلية والعالمية، وكما تتمتع القناة بالعديد من الاستوديوهات التحليلية القوية والمحايدة لكافة الفرق والأندية، كل ذلك جعلها تحقق طفرة بحث بين الجماهير الرياضية باحثين عن ترددها الجديد لضبطته والاستمتاع بما تقدمه.

تردد قناة سوريا الرياضية Syria Sport TV على نايل سات

الصفحة الرسمية لقناة سوريا الرياضية Syria Sport TV على الفيس بوك

تردد قناة سوريا سبورت الرياضية Syria Sport

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تهتم قناة سوريا سبورت بأن يكون محتواها الرياضي متميز قادر على منافسة القنوات الرياضية الشهيرة، ومن أهم الأشياء التي تعرضها على شاشتها الآتي:

بطولات الدوري السوري الممتاز

البطولات الآسيوية.

البطولات الأوروبية.

مباريات المنتخب السوري.

الأحداث الرياضية الهامة.

استوديوهات تحليلية متميزة.

تردد قناة سوريا سبورت 2019 Syria Sport

نقدم تردد قناة سوريا سبورت 2019 Syria Sport بأسهل رموز ممكنة تساعدك على ضبطتها في لحظات من خلال الجدول التالي:

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 10986 12111 5/6 عمودي الروسي اكسبرس Express-am44 10983 / 12110 – 5/6 عمودي v

فك شفرة سوريا سبورت القناة التحديث الجديد 2019

طريقة فك شفرة قناة سوريا الرياضية

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