“هنا”|| أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدة لقاءات قوية ومن أهم المباريات اليوم، مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح في ضيافة جنك البلجيكي، ويلعب برشلونة ضد سلافيا براج، وأيضاً مباراة أياكس ضد تشيلسي.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة أياكس أمستردام/ تشيلسي 18.55بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا جنك / ليفربول 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي أن سبورت HD 2 دوري أبطال أوروبا بنفيكا/ ليون 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا سلافيا براج/برشلونة 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها