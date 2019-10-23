الآن||أعرف|| أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات وتابع لقاء ليفربول ضد...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق جنك مع ليفربول، ويلتقي سلافيا براج مع برشلونة، ويلتقي بنفيكا مع أوليمبك ليون، وأياكس أمستردام مع تشيلسي الانجليزي.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة سيلافيا براج/ برشلونة 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا جنك/ ليفربول 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 دوري أبطال أوروبا بنفيكا / ليون 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا اياكس أمستردام/ تشيلسي 18.55 بتوقيت القاهرة،19.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية