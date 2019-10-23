“اضبط إشارة” تردد قناة سميرة للطبخ الجزائرية الجديد عبر القمر الصناعي نايلسات

تردد قناة سميرة للطبخ الجزائرية 2020 والتي تعرض من خلال قمر النايل سات 7، وهي قناة تهتم بها كل امرأة وكل ما يخص البيت العصري من الطبخ وفن الديكور والتفصيل والخياطة وغيره من مجالات كثيرة تخص المرأة.

قناة سميرة للطبخ الجديد 2020

تعد قناة سميرة الجزائرية من أكثر القنوات الهادفة التي تهتم بكل ما يخص المرأة العصرية في الاهتمام والعناية بالأسرة والبيت، ويتم عرض البرامج من خلال القناة على مدار الـ24 ساعة طوال اليوم.

من خلال قناة سميرة الجزائرية يتم أعداد مختلف الأكلات والحلويات والمشروبات ولكن على الطريقة الجزائرية، وتعرض محتويات الحلقة بطريقة سهلة ومبسطة حيث يسهل لكل امرأة وفتاة مبتدئة في مجال الطبخ من أعداد أشهى وأروع الأكلات والحلويات بمنتهى السهولة.

تردد قناة سميرة الجزائرية 2020 على القمر الصناعي نايلسات

تقوم قناة سميرة الجزائرية بتقديم أشهى المأكولات من خلال شيفات متخصصين ومتميزين ، كما تساعد على أضافة رونق جديد للمنزل بشكل عصري وحديث بابسط الإمكانيات وذلك لكسر الروتين اليومي ، كما أن القناة يتم بثها مجانا على القمر الصناعي نايل سات بدون تشفير .

برامج قناة سميرة الجزائرية

هناك العديد من البرامج التي يتم بثها عن طريق قناة سميرة الجزائرية ومنها برنامج جبنة ومكرونة ، وسفاري ، وفن وإبداع ، برنامج أذواق خديجة ، و قسطبينة ، برنامج زين وهمة .

أما عن تردد قناة سميرة الجزائرية والتي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات 7 بدون تشفير ومجانا ، من خلال تردد 12360 معدل الترميز 27500 بجودة SD، واستقطاب رأسي V.

وتعد قناة سميرة الجزائرية هي هدف كل فتاة وامرأة لتعلم كل ما يتعلق بفن الطبخ والديكور المعاصر .