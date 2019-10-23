استقبل تردد قناة كرتون توم وجيري لعام 2019 على القمر الصناعي النايل سات بالخطوات

تعتبر قناة كرتون توم وجيري أفضل قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي، ويبحث عن ترددها عدد كبير من الأهالي، بسبب ما تقوم بتقديمه من أفلام ممتعة يحبها الأطفال والكبار أيضاً، ومن أهم ما تقدمه هذه القناة هو كرتون توم وجيري أشهر أعمال الكرتون في العالم كله وأقدمهم على الإطلاق.

تردد قناة كرتون توم وجيري لعام 2019

يمكنكم متابعة قناة توم وجيري ومشاهدة كل الأفلام والبرامج التي تعرض عليها من خلال إدخال التردد الخاص بهذه القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بطريقة صحيحة، وبذلك تستقبلوا القناة على شاشتكم وتشاهدوا أفضل الأفلام والبرامج والأغاني أيضاً، وتردد قناة توم وجيري على النايل سات هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري

تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات التي لقت إعجاب من جميع المتابعين في الوطن العربي، سواء كان ذلك من الكبار أو الصغار، فهي تتميز بتقديمها أجدد أفلام الكرتون وأشهرهم والتي يتمتع بمشاهدتها جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى المسابقات التي تتم على شاشتها والتي تعمل تنمية الذكاء والتركيز لدى الأطفال من خلال تركيزهم وتفكيرهم في الوصول إلى الحل.

ومن الجدير ذكره أن أفلام توم وجيري تعتبر من أول الأعمال الكرتونية التي ظهرت في العالم كله منذ سنوات كثيرة، ولا يوجد أحد في العالم لم يتابعها أو يسمع عنها، في رمز من رموز الطفولة، وتترك علامة عند الجميع، فلا يتمكنون من نسيانها مهما مر الزمان.