تردد قناة نيكلودين Nickelodeon HD العربية الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة برامج الأطفال العالمية

تعتبر قناة نيكلودين Nickelodeon HD من قنوات الأطفال التي تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة نيكلودين العربية Nickelodeon على القمر الصناعي النايل سات على محرك البحث جوجل خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من أولياء الأمور في عدد من الدول العربية، وذلك نظراً لاهتمام قناة نيكلودين Nickelodeon بتقديم محتوى مميز للأطفال يمزج بين التعليم والترفيه بشكل ممتع وشيق.

تردد قناة نيكلودين Nickelodeon

تقدم القناة مجموعة من البرامج المسلية للأطفال من سن 7 سنوات وحتى 14 سنة، بالإضافة إلى عدد كبير من أفلام ومسلسلات الكارتون التي يعشقها الأطفال ويحرصون على متابعتها، ونستعرض معكم من خلال هذا المقال أحدث تردد لقناة نيكلودين Nickelodeon على القمر الصناعي النايل سات.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نيكلودين Nickelodeon HD نايل سات Nilesat 11277 عمودي V 27500 2/3

قناة نيكلودين العربية Nickelodeon HD

تقدم قناة نيكلودين 2020، من خلال شاشتها بجودة فائقة HD، عدد من البرامج المميزة، مثل: ويلكم تو ذا واين، سانجاي وكريغ، غيم شيكرز، نايت سكواد، برنامج الكارتون موتو باتلو، هنري دينجر، كارتون سبونجبوب سكويربانتس، برنامج الكارتون رايز أوف ذا تينيدج ميوتنت نينجا ترتلز، ذا أدفنشرز أوف كيد دينجر، نوبيز، نيكي، ريكي، ديكي ودون، ستار فولز، ذا لاود هاوس، تينيج ميوتانت نينجا تيرتلز.

برامج قناة نيكلودين على النايل سات 2020

برنامج ” ماكس وشريد”.

برنامج ” مبتكرى الألعاب”.

برنامج”عالم الطباشير”.

برنامج الكارتون ” سبونش بوب”.

برنامج الكارتون ” خربشات”.

برنامج “هنرى البطل”.

وتجدر الإشارة إلى أن نيكلودين أصبحت مشفرة على باقة قنوات “OSN”، وتقدم القناة عبر شاشتها مجموعة متنوعة من أحلى البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال في سن صغيرة، وتمكنت القناة خلال الفترة الماضية من حصد ملايين المشاهدات نظراً لسعيها الدائم إلى تنمية مهارات الأطفال ومخاطبة خيالهم الواسع، من خلال تقديم برامج الكرتون المتنوعة ومنها خربشات و سبونج بوب، بالإضافة إلى عدد من برامج الرسوم المتحركة المسلية التي تجذب عدد كبير من الأطفال في مختلف بلدان الوطن العربي.