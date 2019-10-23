يسرنا أن نقدم لكم عبر موقعنا تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019 tom and jerry لأحدث برامج الكرتون للأطفال، والتي أصبحت من أقوى القنوات بحثًا عن ترددها عبر محرك البحث جوجل، نظرًا لتقديمها لكرتون القط والفأر، فعلى الرغم من أنها أحدث قنوات الأطفال إلا أنها تفوقت على كافة القنوات وأخذت مكانة كبيرة في قلوب الآباء والأمهات والأطفال، حيث تعتبر القناة الوحيدة للأطفال والتي لا يتابعها الأطفال فقط بل يتابعها الكبار أيضًا، ويثق بها الآباء والأمهات، لأنها تقدم محتوى مدروس قائم على الأسس والأخلاق والعادات للمجتمع الشرقي.

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019

تذيع القناة كرتون توم وجيري طوال اليوم في كافة حلقاته التي يترقبها الملايين من الأطفال حول العالم، وأيضًا الكبار، لأنها تُعيد إليهم ذكرياتهم، فهو من أوائل أفلام الكرتون التي تم إنتاجه منذ عشرات السنين، ولكنه مازال يحتل المكانة الأولى في قلوب الملايين، ليجعل القناة من أبرز قنوات الأطفال في العالم، وهي تذيع بجانب توم وجيري العديد من الأفلام الكرتونية الحديثة والقديمة المحببة للأطفال.

القمر الناقل للترد تردد قناة القط والفأر معامل ترميز القناة معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايل سات 11354 27500 5/6 عمودي V

بالإضافة إلى ذلك فأن القناة تقوم بعرض المزيد من البرامج الترفيهية وبرامج الألعاب الخاصة بالذكاء، لتنمية مهارات الطفل وقدراته، نظرًا لأنها تساعد الطفل على الوصول إلى الحلول الصحيحة للألعاب بخطوات سهلة وبسيطة يستطيع أن يسير ورائها الطفل ليصل إلى الحل، الذي يكسبه مهارة جديدة، وتقدم أيضًا أغاني تعليمية مميزة للأطفال.

tom and jerry

يمكن الحصول على قناة توم أند جيري لمتابعة جميع الأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال، عن طريق إدخال التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات، فهي قناة مجانية مفتوحة على القمر الصناعي، دون تشفير فلا تحتاج إلى أي اشتراكات، وتعتبر هي الأبرز من كافة القنوات.

تُعد قناة توم آند جيري من أبرز قنوات الأطفال، نظرًا لأنها تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد وخاص بالأطفال، للسعي وراء تنمية مهاراتهم وتعليمهم السلوك الصحيح، ويحاول القائمين على القناة تحديث محتواها لحظة بلحظة وتحديث التردد لضمان الحصول على جودة صوت وصورة رائعة.