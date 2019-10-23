يلا تابع ⏏️ تردد ON Sport ↪️ بث تردد قناة أون سبورت 2019 على القمر الصناعي نايل سات

الان معنا تابع تردد قناة اون سبورت ON Sport لمتابعة التي تقوم بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز كما أنها تنقل بعض من مباريات الفرق الأجنبية الأوروبية وعلى رأسها فريق تشيلسي، وخصوصًا وأنه قد تم التعاقد والاتفاق مع قناة تشيلسي لنقل المباريات عبر القناة، وتبث القناة المباريات والبرامج الرياضية التي تقوم بنقلها من خلال القمر الصناعي نايل سات وسوف نوفر لكم تردد قناة أون سبورت الرياضية.

تردد قناة اون سبورت ON Sport 2019

يمكنكم متابعة أحدث المباريات الرياضية بالإضافة إلى متابعة الكثير من الأخبار الرياضية التي تنقل من خلال عدد كبير من البرامج الرياضية المميزة، فقد استطاعت القناة أن تنقل للجماهير مجموعة من البرامج التي يقدمها الكثير من المذيعين الرياضين في مصر، وتنقل الأخبار الحصرية بالإضافة إلى لقاءات عديدة بعد المباريات مع لاعبي المباريات سواء في الدوري المصري أو غيره من البطولات العربية التي تنقلها.

قناة أون سبورت على النايل سات

ويمكنكم متابعة قناة أون سبورت من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر التردد تصحيح الخطأ الترميز نايل سات 10853 H 5/6 27500

فعند ضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد تستطيع التعرف على آخر الأخبار الحصرية والجديدة في مجال كرة القدم وغيره من الألعاب الرياضية، سواء الخاصة بالأندية العربية أو الأندية الأوروبية، وذلك من خلال مجموعة من الفقرات الإخبارية الرياضية ومجموعة من البرامج التي تقوم بنقلها القناة.