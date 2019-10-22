شاهد وأستقبل تردد قناة الرياضية المغربية TNT – المفتوحة الناقلة للمباريات الرياضية المحلية...

الرياضية المغربية TNT – تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة، تابع تردد القناة المغربية الرياضية tnt على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة أحدث المباريات تعد القناة المغربية الرياضية واحدة من أهم القنوات المغربية التي تخصصت في الشأن الرياضي حيث تهتم القناة بإذاعة كل ما يتعلق بمباريات كرة القدم المحلية والعربية، فهي تعرض مباريات الدوري المحلي وكذلك المباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب ، كما تقدم ستوديو تحليلي شامل للمباريات قبل البدء وبعد انتهاء المباراة.

قناة الرياضية المغربية TNT قد انطلقت القناة لأول مرة في عام 2006 من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون لتتخصص في الشأن الرياضي فقط مما جعلها واجهة المواطن المغربي الكروي الأولى لمتابعتها أهم أحداث الساحرة المستديرة بالمغرب وآخر أخبار اللاعبين وحركة الانتقالات بين مختلف الأندية، تابع تردد القناة الرياضية المغربية الثالثة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القنوات المغربية الجديد على النايلسات + ميدي 1 تيفي HD

تردد قناة الرياضية المغربية “الثالثة المغربية” TNT

تبث القناة المغربية الرياضية عبر قمر نايل سات الصناعي بأكثر من تقنية حيث تبث بتقنية ال HD فائقة الدقة وتقنية SD العادية، وتقدم القناة برامجها بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع ولا تحتاج اشتراكات شهرية لاستقبال القناة على شاشة التلفزيون، لمشاهدة القنوات يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:

تردد قناة الرياضية المغربية الجودة التردد الاستقطاب معامل الترميز HD 11479 عمودي 27500 SD 11207 عمودي 27500 SD 11564 أفقي 27500

وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد ويخص القناة فتابعونا باستمرار للتعرف على الترددات الجديدة الخاصة بقناة الرياضية المغربية التي تعمل على النقل مجموعة من المباريات الرياضية المهمة.