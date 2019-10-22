تردد قناة توم وجيري للاطفال على النايل سات لمتابعة كرتون tom and jerry الجديد

يمكن التقاط تردد قناة توم وجيري للاطفال بكل سهولة علي القمر الصناعي النايل سات وذلك من اجل متابعة أفلام كرتون tom and jerry الجديدة والقديمة علي مدار اليوم، حيث حققت القناة نجاح كبيرا في وقت قياسي وذلك بسبب مصدقيه القناة في تقديم محتوي هادف يساعد الأطفال علي تقوية مهارتهم من خلال الفقرات المتنوعة التي تقدمها القناة علي شاشتها التي تعمل بتقنية الـ Hd عالية الجودة، من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري على النايل سات.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

أفلام كرتون توم اند جيري بالعربي الرائعة التي تعرض علي قناة tom and jerry، حيث يسعى العديد من الأهالي من الإباء والأمهات، لتثبيت الإشارة علي جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال التردد الأخير الموضح لكم بالجدول التالي

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري لديها جمهور كبير من الأطفال الصغار وأيضا الكبار، لأنها تعرض كافة فقراتها الكرتونية علي شاشتها بشكل مجاني وبدون تشفير، كما يمكنكم متابعة جميع الأعمال الجديدة التي تقوم القناة باخرا جها بشكل مستمر، بالإضافة بانها تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة الأخري مثل إذاعة احدث الكليبات الجديدة الغنائية، التي تنمي مهارات جميع الأطفال من سن ثلاثة سنوات حتي عشر سنين، وختاما في حالة وجود أي استفسارات حول تردد قناة توم وجيري على نايل سات يمكن تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.