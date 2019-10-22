تردد توم وجيري Tom and Jerry الجديد على النايل سات لشهر أكتوبر أفضل قناة أطفال “ترددات 2020”

نستعرض معكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة توم وجيري Tom and Jerry على القمر نايل سات لشهر أكتوبر وفقاً لأحدث تغيير في ترددات النايل سات 2020، وذلك في إطار الحرص على تقديم ترددات القنوات التي يبحث عنها المشاهدين في الوطن العربي بشكل مستمر، حيث أصبحت قناة توم وجيري Tom and Jerry في وقت قصير للغاية واحدة من أشهر وافضل قنوات الأطفال الفضائية على الإطلاق.

تردد توم وجيري

يمكنك القيام بضبط أحدث تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد القمر الصناعي النايل سات على أجهزة الاستقبال الخاصة بك من خلال الجدول التالي:

القناة القمر الصناعي التردد معامل الترميز تردد توم وجيري النايل سات 11354 V 27500-3/4

تردد قناة توم آند جيري Tom & Jerry

يبحث الكثيرين عن تردد القناة الجديد حيث تحظى قناة أفلام الكرتون توم وجيري Tom and Jerry الشهيرة بمتابعة الملايين من كافة أنحاء العالم منذ البدء في عرض هذه الحلقات منذ عشرات السنين، حيث تتضمن هذه الأفلام الصراع الأزلي بين القط والفأر من خلال عرض مغامرات ومطاردات شيقة يعشقها الأطفال بمختلف أعمارهم السنية بين القط توم والفأر جيري.