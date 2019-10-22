||أعرف|| أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات وتابع لقاء مانشستر سيتي ضد...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

تلعب اليوم 22/10/2019 مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، فيلعب السيتي مع أتلانتا الإيطالي، ويلعب العملاق البافاري مع أوليمبياكوس اليوناني، ويلعب اليوفي مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة مانشستر سيتي/ـأتلانتا 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 دوري أبطال أوروبا يوفنتوس/ لوكوموتيف موسكو 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 دوري أبطال أوروبا كلوب بروج/ ب.س. جيرمان 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس/بايرن ميونخ 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 5 دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية