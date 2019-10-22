نتابع معكم عبر موقعنا اعرف نيوز تحديثات تردد قناة توم وجيري لمتابعة كرتون القط والفأر للأطفال عبر القمر الصناعي المصري النايل سات، بعد أن نجحت تلك القناة في فترات بسيطة للغاية جذب ثقة كافة الآباء والأمهات، وأصبح الجميع يبحثون عن التردد الخاص بالقناة من أجل ضبطها على أجهزتهم، لمتابعة كرتون توم آند جيري هذا الكرتون الذي تم إنتاجه منذ عشرات السنوات، ولكنه مازال إلى الآن يحتل المكانة الأولى بين عشرات الأعمال، ويتابعه الكبار والصغار.

تردد قناة توم وجيري

يتم إذاعة كرتون توم آند جيري على القناة على مدار 24 ساعة بجانب بعض الأعمال الكرتونية والألعاب الأخرى لتسلية الأطفال وتقوية مهاراتهم، لتصبح القناة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الشرق الأوسط، رغم أنها ظهرت منذ أيام قليلة، ولكنها استطاعت بجدارة أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب الجميع.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

يمكن الحصول على قناة توم أند جيري لمتابعة جميع الأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال، عن طريق إدخال التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات، وهي قناة مجانية مفتوحة على القمر الصناعي، دون تشفير أو أي اشتراكات، وتعتبر هي الأبرز من كافة القنوات، ويرجع السبب وراء شهرتها عرضها لأفلام توم وجيري المحببة للكبار والصغار.

مميزات قناة توم آند جيري

تُعد قناة توم آند جيري من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال، وهي تسعى إلى تقديم كل جديد خاص بالاطفال أملًا وراء تنمية مهاراتهم وقدراتهم، فهي تقدم الأفلام التي تتميز بالإثارة والتشويق، من بينها أفلام القط والفأر التي تذكر الكبار بذكرياتهم الجميلة، بالإضافة إلى ألعاب الذكاء التي تنمي مهارات الأطفال، لأنها تساعدهم على الوصول إلى الحل المناسب بأنفسهم.