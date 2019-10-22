شاهد دوري أوروبا

شاهد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد و جالطة سراى بث مباشر أمر يشغل بال الكثيرون ممن يحبون النادي الملكي، والجدير بالذكر أن مباراة هي ضمن إطار مباريات دوري أبطال أوروبا وسوف تقام اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 ولهذا سوف نقدم اليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد مجانا على نايل سات عربسات هوت بيرد.

هنا مشاهدة ملخص واحداث مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

مباراة ريال مدريد و جالطة سراى

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر علمًا بأن هذه المباراة هي مباراة الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو يأمل في الفوز وخصوصًا بعد الخسارة له أولى مباراة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد تلقى ثلاثة أهداف في مرماه في هذه المباراة، وكذلك التعادل الأخير مع كلوب بروج في الجولة الثانية فقد انتهت المباراة بالتعادل ريال مدريد 2-2 كلوب بروج وسيحاول ريال مدريد التقدم والفوز بشتى الطرق الممكنة.

من هنا موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراى