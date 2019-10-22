“أستقبال” تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد 2019 على القمر الصناعي نايلسات مجموعة مميزة من أفلام المتنوعة

MBC ACTION 2019 تردد قناة ام بي سي أكشن ، وهي إحدى قنوات مجموعة إم بي سي والتي تميزت عرض مجالات مختلفة من الأكشن والأثارة بمفهوم وطابع جديد فلم تركز قناة أم بي سي أكشن على عرض أفلام الأكشن فقط بل أيضا المسلسلات الأجنبية والبرامج الرياضية المثيرة والتي تنقل المشاهد إلى عالم مليء بالإثارة والمتعة .

قناة ام بي سي أكشن الجديد 2019

يتم متابعة قناة أم بي سي أكشن من أكثر من مليون مشاهد حول العالم، وذلك لأنها من القنوات الرائدة في عالم التشويق والأثارة ، والتي تلاقي رد فعل ناجح بالتحديد من قبل فئة الشباب وتمثلت أكبر نسب المشاهدة للقناة في الوطن العربي.

ويتم عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية على قناة أم بي سي أكشن بترجمة أخر شاشة العرض وهى ترجمة ممتازة تمت مراجعتها من قبل المختصين بالترجمة ، كما يقدم برامجها مجموعة من أفضل الإعلاميين في الشرق الأوسط يرجع شهرة ونجاح قناة أم بي سي أكشن إلى التمويل الكبير والضخم التى تحصل عليه من قبل فريق الإنتاج القائم عليها لنجد أشهر برامج القناة برنامج Driven والذى يشرف على إنتاجه أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب ، كما تتميز قناة أم بي سي أكشن بحقوق النشر الحصرية لعدد كبير من برامجها الحصرية .

تردد قناة ام بي سي أكشن على القمر الصناعي نايلسات

يتم تحميل القناة من خلال تردد 11270 بمعدل الترميز 27500 الإستقطاب رأسي V ، ويتم عرض أقوى وأشهر الأفلام والمسلسلات الأجنبية العالمية على قناة أم بي سي أكشن والتي نذكر منها مسلسل CSI في موسمه السادس ، و مسلسل NCIS في موسمه 12 وهما من أفضل المسلسلات المتخصصة في الكشف عن الجرائم ، ومن أفضل برامجها برنامج WWE RAW وهو برنامج المصارعة المعروف عالميا.