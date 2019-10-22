تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2019 على النايل سات

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن قنوات لتسلية أطفالهم وقت انشغالهم بالأعمال وخصوصا قناة توم وجيري الكارتون المفضل لدى الأطفال منذ سنوات وحتى الآن، فقديما كانت تلك القناة الوحيدة للطفل، والتي تحتل المركز الأول بين قنوات الكرتون ولكن مع ظهور المزيد من القنوات تغير تردد قناة توم وجيري، فتلك القناة لها أثر في كل أسرة مصرية وعربية لذلك سنعرفك على تردد قناة توم وجيري الجديد عبر موقعنا اعرف كورة.

تردد قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري الكثير من الأفلام الممتعة والمسلية للأطفال وتقدم مجموعة من البرامج التعليمية للأطفال فمع تطور النايل سات والقنوات تم استبدال تردد قناة توم وجيري إلى:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11354

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة توم آند جيري

يريد الكثير عادة معرفة تردد قناة توم وجيري لأنها تعد القناة الهامة للأطفال لما تبثه من محتوى رائع وجذاب للطفل، ولأن أفلام توم وجيري لها مكانة خاصة في قلوبنا وتجعل الطفل يشعر بالمرح والمتعة حتى مع ظهور العديد من القنوات على النايل التي تقدم الأفلام الكرتونية والأغاني الخاصة بالطفل، إلا أن قناة توم وجيري تعد الاختيار الأول في قنوات الطفل حول الشرق الأوسط، فيمكنك الآن تنزيل القناة لاستمتاع طفلك بأفلام توم وجيري وأغاني الأطفال أيضا وبعض من المحتوى المفيد للطفل ونتمنى لكم مشاهدة سعيدة.