تردد قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز 2020 اضبط National Geographic Kids على النايل سات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز 2020 على القمر الصناعي نايل سات نقدمه لكم من موقعنا اعرف نيوز، حيث يتهافت على مشاهدتها العديد من الأطفال والكبار أيضاً حيث أنها تنفرد عن غيرها من قنوات الأطفال والكرتون ببرامج ممتعة وهادفة في نفس تلك اللحظة، ويُذكر أنها من القنوات الفضائية التابعة لمجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، لذا نقدم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد لكم.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز 2020

تتخصص قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز في عرض البرامج والأفلام الواثائقية، وهي تعد من أكثر القنوات الفضائية تخصصاً في عرض تلك الأنواع من الأفلام، لذا يتابعها الكثير من الجماهير ليس في الوطن العربي فقط، بل في العالم بأكمله، حيث أنها تقدم برامجها وفقراتها باللغتين العربية والإنجليزية، لتناسب مشاهديها في جميع الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال ضبط التردد على قمر النايل سات أو قمر العرب سات.

برنامج الحقائق الغريبة ويتم عرضه في الساعة 12 صباحاً.

برنامج العباقرة الخارقون يتم عرضه في الساعة 30 : 12 صباحاً.

برنامج عالم الحيوانات ” قرد في الجوار” يتم عرضه في الساعة 1 صباحاً.

برنامج المساهمون الصغار يتم عرضه في الساعة 1:30 صباحاً.

برنامج هيا بنا نخترع يتم عرضه في الساعة 2 صباحاً.

تردد ناشيونال جوغرافيك كيدز

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11938 عمودي 6/5 27500 العرب سات 12322 عمودي 4/3 27500

قدمنا لكم أعلاه أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز، علماً بأنها تقدم تلك البرامج بطريقة مسلية وممتعة للأطفال والكبار، ومن الجدير ذكره أنها أيضاً تقدم بعض المسابقات والأناشيد المسلية بالعربية والإنجليزية، لذا يحرص الآباء والأمهات على توفير تلك القناة لأبنائهم من أجل تنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، ويُذكر أنها حققت نسب مشاهدة عالية للغاية منذ إطلاقها وحتى وقتنا هذا.