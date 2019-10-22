اضبط أحدث تردد لقناة طيور الجنة للأطفال 2019 على القمر الصناعي النايل سات علي كافة السيرفرات

تمكنت قناة طيور الجنة من دخول معظم البيوت العربية في مختلف بلدان الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، حيث احتلت قناة طيور الجنة مركزاً متقدماً بين كل قنوات الأطفال الفضائية بما تقدمه من محتوي حصري ومتميز وشيق للأطفال، حيث تقدم مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية للأطفال بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم كل ما يدور حولهم في المجتمع، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون القديمة والجديدة والتي تحظى بمتابعة الملايين من الأطفال في الوطن العربي، وأصبح تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من أكثر الترددات التي يتم البحث عن من خلال محرك البحث جوجل في الدول العربية خلال الآونة الأخيرة.

تردد قناة طيور الجنة 2019

نستعرض معكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2019 بعد التعديل الأخير:

التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز 11315 27500 3/4 V تردد قناة طيور الجنة للأطفال انطلقت قناة طيور الجنة رسمياً في عام 2008، واستطاعت من وقت بداية بثها وحتى الآن من جذب ملايين المشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي من الأطفال والآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أيضاً، حيث تمتلك القناة رؤية متميزة جعلتها في غضون سنوات قليلة من القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي.

قناة طيور الجنة

وتعتبر قناة طيور الجنة القناة التليفزيونية الأولى في مجال برامج وأغاني الأطفال، وتستحوذ على مشاهدة ومتابعة الملايين من الأطفال، حيث يساعد المحتوى الذي تقدمه القناة على تحسين لغة التخاطب لدى الأطفال، وتعليمهم أمور عديدة قبل الالتحاق بالحضانة أو المدرسة، كما تسعى القناة إلى حث الأطفال على الابتكار والإبداع، وتوسيع مداركهم، وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي، وحثهم على إتباع السلوكيات الصحيحة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، وتقدم القناة مجموعة من الأغاني التعليمية التي تعلم الأطفال أسماء الطيور والحيوانات والألوان والأرقام والحروف العربية والإنجليزية.