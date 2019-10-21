تعرف على التردد الجديد لقناة طيور بيبي toyor aljanah baby على النايل سات

بعد التحديث أعلنت إدارة قناة طيور بيبي toyor aljanah baby عن تحديث التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات، وهو ما دفع عدد كبير من أولياء الأمور في كافة أنحاء الوطن العربي إلى البحث عن التردد الجديد لقناة طيور بيبي على محرك البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وتحقق قناة طيور بيبي toyor aljanah baby نسب مشاهدة عالية للغاية في كافة البلدان العربية لما تقدمه القناة من محتوى ترفيهي وتعليمي في آن واحد يعمل على تنمية قدرات ألأطفال ومهاراتهم، ويساعد الأباء والأمهات على تربية أبناءهم بالطريقة السليمة، كما تسعى القناة إلى توسيع مدارك الأطفال وزيادة معدل الذكاء لديهم في سن صغيرة.

تردد قناة طيور بيبي2019

بعد التحديث إنطلقت قناة طيور بيبي toyor aljanah baby في عام 2012، وأصحبت في فترة قصيرة من أشهر وأفضل قنوات الأطفال انتشاراً في الوطن العربي، حيث تعرض قناة طيور بيبي على شاشاتها برامج وأناشيد وأغاني أرتبط بها الأطفال في مختلف الأعمار السنية، وأصبحوا يرددونها يومياً، حيث تسعى قناة طيور بيبي إلى تعليم الأطفال لكل ما يدور حولهم بأسلوب سلس وبسيط وشيق في وقت واحد.

ونستعرض معكم أجدد تردد لقناة طيور بيبي بعد التحديث الأخير ليمكنكم من ضبط القناة على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم: التردد القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

تردد طيور بيبي 2019 بعد التحديث



تتميز قناة طيور بيبي عن غيرها من قنوات الأطفال أنها تحرص على تقديم محتوى تعليمي هادف في صورة مبسطة للغاية، حيث تعرض القناة مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني التعليمية التي يتعلم منها الأطفال كل ما يدور حولهم في الكون، مثل أغاني تعليم الحيوانات والطيور والفواكه والخضروات والألوان والحروف والأرقام وغيرها، كما تعرض القناة عدد من القصص المسلية التي يحبها الأطفال، بالإضافة إلى الأغاني التي تناقش أهمية إتباع السلوكيات الصحيحة والبعد عن العادات السيئة التي تخالف تقاليد المجتمع العربي.