” قم بإدخال” تردد قناة دى موفيز للرعب 2019 |D MOVIES مع مجموعة من الأفلام الشيقة الحديثة

بعد أن عانى مشاهدي ومتابعي قناة دى موفيز الرعب فترة من إنقطاع القناة عن العمل إلا أن رواد قناة دى موفيز أعلنوا عودتها للبث مرة أخري من جديد وأعلنوا عن التردد الجديد الخاص بها على قمر النايل سات ، وتعد قناة دي موفيز الرعب من أقوى قنوات الرعب التي تابعها المشاهدون خلال الفترة الماضية.

قناة دى موفيز للرعب 2019

عادت قناة دى موفيز للرعب للعمل مرة أخرى من خلال قمر النايل سات وذلك بعد انقطاع دام عدة أشهر لتعود مرة أخرى بشكل أقوى لتبهر ومتابعيها ومشاهديها بكم هائل من الأفلام الأجنبية المتخصصة في مجال الرعب والتشويق والأثارة والتي يتابعها الشباب والكبار من كل الأعمال في مختلف أنحاء الوطن العربي .

قناة دي موفيز الجديد

تعد قناة دى موفيز قناة من إحدى مجموعة قنوات تابعة لشبكة دوللي التي تخصصت في عرض المسلسلات والأفلام المختلفة والتي أيضا يتم تنزيلها من قمر نايل سات 7 غرب ، والتي تشمل : قناة دوللى المسلسلات والتي تميزت بعرض مسلسلات الدراما المصرية ، و قناة دوللي سينما ومن الرغم من أسمها الذى يوحى بعرض الأفلام إلا أنها اتجهت في الفترة الأخيرة بعرض المسلسلات أيضا ولكن بطابع خاص حيث تقوم بعرض المسلسل كاملا في 3 أيام فقط

قناة دى موفيز لعرض أفلام الأكشن والرعب .

ويمكن مشاهدة مجموعة القنوات تلك من خلال تردد 12604 معامل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 4/3 ، وهى قنوات مجانية وليست مشفرة، وتقوم قناة دى موفيز ليس بعرض أفلام الرعب فقط بل أيضاً أفلام الخيال العلمي، والحروب والمعارك التاريخية ، والمخابرات والجرائم .