تردد قناة توم وجيري الجديد ومن هو القط «جاسبر» والفأر «جينكس» وعلاقتهما بــ Tom and Jerry

تردد قناة توم وجيري أصبح أحد أشهر ترددات قنوات الأطفال على الإطلاق، فرؤية مغامرات القط توم وصديقه اللدود جيري! من أكثر الأمور التي تثير فضولنا كباراً أو صغار، فعلى مر عقود عديدة استطاع كرتون توم آند جيري أن يضفي جو من المرح والمتعة في كل منزل في جميع أنحاء العالم، يُذكر أن المسلسل تم عرضه لأول مرة في العاشر من فبراير عام 1940، أي منذ ما يقارب ثمانون عام.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يحرص الآباء والأمهات على التقاط إشارة قناة توم وجيري كي يستمتع أطفالهم بمتابعة المغامرات الكوميدية، يمكنكم استقباله عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11354.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

من هو القط «جاسبر» والفأر «جينكس»

أنتجت شركة «MGM» فيلم كرتوني قصير، لأول مرة عام 1940، وكان بعنوان “طرد القط من البيت”، وكان اسم القط الرمادي «جاسبر» والفأر البني «جينكس»، ولكن فيما بعد أعلنت الشركة المنتجة مترو جولدن ماير عن مسابقة لإعادة تسميتهما مرة أخرى بأسماء سهلة النطق على الأطفال، وقد فاز بالجائزة رسام يسمى جون كار، لتعيش سلسلة توم آند جيري حتى يومنا هذا.

من أكثر الأشياء التي تجذب انتباه أي شخص للمسلسل الكرتوني هي الموسيقى التصويرية التي ألفها Scott Bradley خصيصاً لتناسب جو أحداث المغامرات، وقد نوع بين الموسيقى، فمزج بين موسيقى الجاز والكلاسيكية والشعبية لتصبح موسيقى توم آند جيري لا تنسى، لذا لا تفوت استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد.