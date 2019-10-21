هنا تجد تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات لمتابعة مغامرات القط والفأر وأفضل قنوات الأطفال ترددات 2020

استطاعت قناة توم وجيري أن تحتل مكانة متقدمة للغاية بين قنوات الأطفال الفضائية في وقت قصير جداً، وذلك في ظل حرصها على عرض حلقات مسلسل الكرتون الشهير توم آند جيري Tom & Jerry، ولذلك يحرص عدد كبير من الآباء والأمهات على البحث بشكل مستمر على أحدث تردد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات من أجل ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لكي يتيحوا لأطفالهم فرصة متابعة القناة المفضلة لهم.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry

تحقق أفلام كرتون توم آند جيري Tom and Jerry الشهيرة نسب مشاهدة عالية للغاية في جميع البلدان العربية، حيث يجذب أنظار الملايين من المشاهدين سواء الكبار أو الصغار لأنه واحد من أشهر أفلام الكرتون في التاريخ على مستوى العالم، ونستعرض معكم الآن تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات:

التردد 11354 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

برامج توم وجيري

تحرص قناة توم وجيري على عرض مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي يعشقها الأطفال، والتي تعمل على تربيتهم تربية صحيحة، بالإضافة إلى عرض برامج تعليمية مفيدة للأطفال من أجل تنمية مداركهم وتكوين شخصيتهم بطريقة سليمة، كما تعرض مجموعة كبيرة من مسلسلات الأنمي الشهيرة والتي تحظى بمشاهدة الملايين.