حظى تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019 Tom and Jerry على النايل سات لأحدث أفلام الكرتون، وأصبحت القناة في فترة بسيطة من أكثر الترددات بحثًا عبر محرك البحث جوجل، ويقبل على متابعتها نسبة كبيرة من الجمهور العربي المصري الذين تربوا على كرتون توم وجيري منذ الصغر، وعلى الرغم من أن حلقات توم آند جيري قديمة ومن سبعينات وثمانينات القرن إلا أن نسبة البحث عليها عالية للغاية ومازال يتابعها ملايين الاشخاص سواء من الكبار أو الصغار الذين يقبلون على مشاهدتها مهما تم إعادتها.

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019

تبث قناة توم آند جيري برامجها طوال اليوم دون إنقطاع، ويمكن للأطفال متابعتها ومشاهدة حلقات توم وجيري القديمة والجديدة من خلال إدخال التردد عبر النايل سات على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم وضبط معامل الترميز والاستقطاب، مجانًا دون أي اشتراك.

ـ القمر الصناعي، النايل سات.

ـ التردد، 11354.

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ـ معامل الترميز، 27500.

ـ الاستقطاب، عمودي.

توم وجيري Tom and Jerry

تمثل كافة حلقات Tom and Jerry أهمية كبرى لكافة الأطفال، فالجميع يحاولون تقليد مقالب الفأر جيري في القط توم، ويؤثر هذا كثيرًا في سلوكهم ومشاعرهم أيضًا، وهي تذيع بالإضافة لكرتون القط والفأر العديد من أفلام الكرتون المميزة والمحببة للكبار والصغار، مع العديد من الأفلام التعليمية والثقافية للأطفال، وعلى الرغم من أن القناة جديدة إلا أنها استطاعت في فترة بسيطة جدًا أن تثبت نفسها وتصبح من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة.