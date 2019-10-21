عندنا الجديد|| أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع مباريات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستكمل اليوم مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بلقاء يجمع شيفيلد يونايتد ضد أرسنال، على ملعب شيفيلد، الذي يسعى للفوز وسط جماهيره، بينما أرسنال هو الآخر لا يريد إلا الفوز بالنقاط الثلاث للمباراة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراع قوي بين الفريقين كعادة الدوري الانجليزي.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة شيفيلد / أرسنال 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي بريشيا/ فيورنتينا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي أن سبورت HD 4 الدوري الإيطالي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها