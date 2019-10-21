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جميع رموز ترددات قناة أبوظبي الرياضية الجديد AD Sports قنوات 1-2-3-4 “أكتوبر 2019” على...

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تردد قناة أبوظبي 2019 AD Sports الأكثر بحث على محرك البحث الشهير جوجل، قناة أبوظبي الرياضية هي مجموعة قنوات وليس قناة واحدة وتكون تحت اسم أبوظبي الرياضية 1,2,3,4,5,6,7, وتهتم قناة أبوظبي الرياضية بنقل العديد من الأحداث الرياضية العربية والعالمية الهامة, ولذلك حققت القناة شهرة واسعة بين المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة، ويتم بث القناة بأحدث التقنيات لعرض الصوت والصورة.

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية من أشهر القنوات الرياضية النقلة لمباريات البطولة العربية ومباريات دوري دولة الإمارات المتحدة وتنقل جميع المباريات الهامة المختلفة من الدوريات العربية وأيضًا تنقل العديد من مباريات وبطولات الدول الأوروبية.

ترددات قناة أبوظبي الرياضية الجديد AD Sports قنوات 1-2-3-4

ترددات قناة أبوظبي الرياضية الجديد AD Sports قنوات 1-2-3-4

ترددات قناة أبوظبي الرياضية الجديد AD Sports قنوات 1-2-3-4

سنقدم لكم من خلال هذا التقرير جميع الترددات الخاصة بقناة أبوظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة على القمر الصناعي نايل سات وأن تلك القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي ليس لها اشتراكات شهرية وموجودة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى جميع ترددات قنوات أبوظبي  وهى:

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تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة

التردد   الاستقطاب  معدل الترميز  معامل التصحيح
 12226   ( H )   27500  3/4

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة

  • التردد 12467
  •  الاستقطاب ( H )
  •   معدل الترميز 27500
  •     معامل التصحيح 2/3

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1-2-3-4

AD Sports

AD Sports
التردد 11804
الاستقطاب  (H)
  معدل الترميز  27500
   معامل تصحيح     5/6

روابط مهمة

يعرض حساب قناة أبوظبي الرياضية على تويتر كافة الأحداث على الساحة الرياضية لحظة بلحظة.

قناة أبوظبي   AD Sports على اليوتيوب.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 5 HD

تردد قنوات أبو ظبى الرياضية AD Sports HDعلى نايل سات عرب سات

تردد قنوات أبو ظبى الرياضية AD Sports HDعلى نايل سات عرب سات
  • التردد  12092
  • الاستقطاب ( V )
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح   5/6

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