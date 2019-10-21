اضبط تردد قناة بداية السعودية Bedaya TV لمتابعة برنامج زد رصيدك على القمر الصناعي النايل سات والعربسات

تصاعد مؤشر البحث عن تردد قناة بداية السعودية، وذلك بعد توقفها عن العمل وانقطاع البث عنها، حيث أن عملية البحث على محرك البحث جوجل عالي للغاية عن التردد، وبالأخص بعد أن تمكنت من الحصول على عدد كبير من المتابعات للبرامج الت تعرض على شاشتها، والتي تتسم بالتميز، ومن أهمها برامج المسابقات، وبالتحديد برنامج زد رصيدك، الذي عاد المشاهدين مرة ثانية لمتابعته بعد عودة البث للقناة على التردد الجديد.

تردد قناة بداية الجديد Bedaya TV

ونظراً لأن الموسم السابع من برنامج زد رصيدك يقوم بالتصفيات في الفترة الحالية، فيقوم جميع متابعين القناة بالبحث كثيراً عن تردد قناة بداية، والتي تعتبر من أهم القنوات وأكثرها تميزاً، وتحصد عدد كبير من المتابعين من كافة أفراد الأسرة في جميع أرجاء المملكة، وبضبط التردد الوارد في المقال التالي، سوف تتمكنوا من متابعة جميع البرامج الثقافية والترفيهية المفيدة والراقية، ويمكنكم ضبط التردد الجديد من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12054 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12418 أفقي H 27500 3/4

قناة بداية السعودية

تم إطلاق قناة بداية السعودية بدءاً من عام 2015، لتبدأ في مسيرة نجاحها التي استمرت حتى عام 2018، إلى أن توقف البث فجأة واستمر لمدة عام كامل، كعقاب للقناة على ارتكابها لمخالفة واحداً من قوانين البث، وبعد أن انتهت فترة العقاب عاد البث مرة ثانية، مع الالتزام بجميع الشروط التي تسير بها المنظومة الإعلامية داخل المملكة العربية السعودية، والالتزام بقواعد البث المباشر على الهواء.