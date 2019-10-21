تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019 الناقلة أهم برامج الصغار والكرتون المميز للأطفال عبر النايل سات

نقدم تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019، حيث تعد قناة توم وجيري من القنوات المفضلة عن الأطفال جميعاً، ولا تستطيع أسرة لديها اطفال أن تمنع هذه القناة من قنوات التليفزيون لأن الأطفال يحبون قنوات الكرتون كثيراً وخاصة كرتون توم وجيري والصراع المستمر بين القط والفأر الذي لا ينتهي وبشكل كوميدي وخفيف يضحك الأطفال.

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2019

توجد قناة توم وجيري عى القمر نايل سات ويسهل البحث عنها وتواجدها على جميع الرسيفرات وتتميز قناة توم وجيري بالعديد من أفلام الكرتون وخاصة حلقات توم وجيري التي لا تحصى كما انها تعرض كل جديد من هذه الحلقات المحببة للأطفال.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

2019 Tom and Jerry

لا تتوقف قناة توم وجيري على بث صراع القط والفار وإنما أيضا تذيع العديد من الافلام ألاخرى والأغاني والبرامج المحببة للاطفال بالإضافة إلى المسابقات وتهتم القناة بغذاعة كل ما يخص عالم الطفل وتعمل على تهذيب سلوكهم وتعليمهم كل ما يفيد في حياتهم وقد يستمتع الكبار أيضا بهذه القناة ويشاركون اطفالهم متعة مشاهدة البرامج الهادفة التي لا يمل منها الأطفال بل يحصلون منها كل ما هو مفيد، وتتميز القناة بأنها خالية من الإعلانات التي تجعل مشاهدتها مملة ولذلك فهي دائما تحقق أعلى نسبة مشاهدة بالنسبة لقنوات الأطفال الأخرى.

كيفية البحث عن قناة توم وجيري

من خلال التردد الذي اضفناه لكم هنا يمكن البحث عنه على الرسيفر الخاص بكم من خلال خاصية البحث وكتابة التردد وسوف يظهر لكم إسم القناة بكل سهولة ومع الضغط على أوك سوف يتم تسجيلها على التليفزيون ثم الإستمتاع بمشاهدتها لأطفالكم طوال اليوم متعة بدون ملل.