“التقط” تردد قناة توب موفيز Top Movies الجديد 2019 على القمر الصناعي نايلسات لمتابعة أقوي مجموعة مميزة لأفلام الرعب

تعتبر قناة توب موفيز من أكثر القنوات المعروف عنها بتخصصها في عرض الأفلام الأجنبية المرعبة ، حيث تميزت قناة توب موفيز في عرض الأفلام التي تحمل طابع الرعب والأثارة والتشويق، حيث أن تلك الأفلام تأتى ويتم عرضها بتلك القناة مباشرة من دور عرض السينما .

قناة توب موفيز Top Movies

تقوم قناة توب موفيزTop Movies بعرض مستمر ودائم طوال الـ 24 ساعة على مدار اليوم بعرض أفلام أجنبية متخصصة في مجال الرعب والأثارة فقط، كما تتميز قناة توب موفيز بالقوت القصير للغاية المخصص لعرض الفواصل الإعلانية بها.

قناة الرعب توب موفيز 2019

لا ينصح لمن هو دون سن 18 عام ، وأصحاب مرضى القلب والأمراض الأخرى التي تسبب الضعف العام في مشاهدة قناة الرعب توب موفيز ، وذلك لما تتسم أفلامها بمشاهد الرعب الشديدة والخوف والمشاهد الدموية ومشاهد الأكشن التي لا يستطيع أحد إتمام مشاهدتها سوى أصحاب القلوب القوية

تردد قناة توب موفيز Top Movies

لقد انتشرت قناة توب موفيز Top Movies كثيراً منذ أن أعلنت شركتها الخاصة بدء أطلاقها وذلك نظراً لما تقدمه من نوع فريد من أفلام الأثارة والرعب، كما أن القناة قد كرست نفسها لعرض الأفلام الأجنبية سواء الأمريكية والبريطانية، وترجمتها للغة العربية لتخدم جميع سكان بلاد شمال القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

كانت قد واجه العديد من متابعي قناة توب موفيز Top Movies في الآونة الأخيرة عديد من المشاكل في الحصول على التردد الجديد الخاص بقناتها وذلك بعد اختفاء تردد القناة القديم من على معظم الفضائيات المختلفة. نعرض لكم تردد القناة الجديد على قمر النايل سات وهو 10873 الاستقطاب رأسي ، معدل الترميز 27500 ومعامل الترميز ⅚.