تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV الجديد

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تردد قناة الكأس الرياضية الجديد Al Kass TV والذي نقدمه لكم من خلال هذا التقرير الشامل والجامع لجميع ترددات قنوات الكأس الرياضية على كافة الأقمار الصناعية التي تبث القناة تردداها من خلالها، فقناة الكأس الرياضية القطرية تبث محتواها الرياضي المتميز من خلال القمر نايل وعرب سات وكذلك على القمر أسيا سات 5، وكذلك على القمر جلاكس سات 19، لذلك تتميز باقة قنوات الكأس الرياضية بانتشارها الواسع ليس بالمنطقة العربية فقط، بل يغطى بث قنوات الكأس منطقة الشرق الأوسط بأكملها ووسط أسيا وجنوب أوروبا وشمال وغرب أفريقيا، لذلك تهد قناة الكأس الرياضية من أشهر القنوات الفضائية الرياضية العربية واسعة الانتشار.
وتجدر الإشارة إلى أن قنوات الكأس تتميز بالعديد من البرامج الشهيرة والجديرة بالمتابعة، ومن هذه البرامج المتميزة برنامج المجلس، برنامج جـرايــــد، برنامج الحكـــــم، برنامج 90 دقيقـــة، برنامج ضيفنا، برنامج -Sport.net، لذلك تُصنف قنوات الكأس الرياضية كأفضل القنوات العربية في بث وتقديم أهم البطولات التي تحظى بكل اهتمام المشاهد العربي، حيث تسعى القناة دائما في نقل مباريات بطولات كرة القدم العربية والأجنبية، وتضم باقة قنوات الكأس الرياضية بين جنباتها 6 قنوات رياضية، لذلك تبث القناة وتنقل جميع البطولات مهما تعارض أوقات عرضها، وذلك لامتلاك بكة قنوات الكأس 5 قنوات، لذلك حققت القناة جماهيرية عالية .
تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2019 على القمر نايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|11919
|أفقى
|27500
|3/4
تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2019 على بر القمر عرب سات
- التردد 12245
- الاستقطاب أفقى
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV الرياضية
إليكم آخر تحديث حول تردد قنوات الكأس Al Kass sports TV الرياضية كما أعلنت إدارة القنوات عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، مؤكدة البيانات التالية:
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ FEC
|معدل الترميز N
|القمر الصناعي
|أفقي 11919
|3/4
|27500
|نايل سات
|أفقي 12149
|5/6
|27500
|نايل سات
|رأسي 12245
|5/6
|27500
|عرب سات
|أفقي 12418
|5/6
|27500
|بدر 6
تردد قناة الكأس Al Kass TV على عرب سات بدر ARABSAT BADR 4 تبث القنوات الأولى والثانية والثالثة
تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV على عرب سات بدر ARABSAT BADR 6 تبث القنوات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة
تردد قناة الكأس الرياضية Al Kass TV على نايل سات NILESAT القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة
روابط باقة قنوات الكأس الهامة
أهم البطولات التي تنقلها باقة قنوات الكأس الرياضية
تسعى قنوات الكأس الرياضية في تقديم أهم البطولات العالمية والعربية والقارية، فقناة الكأس الرياضية تُصنف من أهم القنوات الرياضية المتخصصة ويتعاظم البحث عن تردد قنوات الكأس الرياضية، وذلك لمتابعة الدوريات الأوروبية، حيث تنقل قنوات الكأس الدوري الأسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، وكذلك بطولات أبطال الدوري الأوروبي والأفريقي والأسيوي، وأمريكا الجنوبية، كما لا يفوت قناة الكأس نقل وكأس دوري محمد بن سلمان كما تقدم الاستوديوهات التحليلية الاحترافية والمتميزة، والتي تستضيف ألمع المحللين الرياضين والمعلقين، وكذلك تستضيف قنوات الكأس ألمع نجوم الرياضة ، وذلك من خلال البرامج التي تقدمها قناة الكأس الرياضية ما يلي:
- برنامج المجلس
- برنامج جـرايــــد
- برنامج الحكـــــم
- برنامج 90 دقيقـــة
- برنامج ضيفنا
- برنامج Sport.net
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