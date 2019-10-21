تردد قناة “تايم اسبورت” أكتوبر 2019 .. على نايل سات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباريات البطولات المصرية ومباريات الدوري والكأس المصري، وكذلك البطولات التي يشارك بها الأندية المصرية سواء كانت بطولات عربية أو أفريقية، كما تنقل قناة تايم سبورت مباريات المنتخب المصري بجميع البطولات التي يشارك بها المنتخب المصري، وتبث القناة محتواها من خلال القمر المصري نايل سات، ونظرا للأقبال الهائل عن البحث على تردد قناة تايم سبورت، قررنا إعداد هذا التقرير، حتى نسهل على متابعينا عناء البحث، كما سنستعرض معكم أيضا تردد قناة بي إن سبورت والتى تنقل كبرى البطولات الأفريقية والقارية والأوروبية والعالمية، كما تعرض قناة بي إن سبورت أيضا بطولات الدوريات الأوروبية الإنجليزية والأسبانية، والإيطالية، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة تايم سبورت أصبحت القناة الرياضية الأولى بمصر، واحتلت مكانة مرموقة بين القنوات الرياضية المصرية والعربية، ويمكن الحصول على القناة من خلال اتباع التردد بالجدول التالي المرفق بهذا التقرير، حيث يمكن للملايين من عشاق الرياضة خاصة الساحرة المستديرة الاستمتاع بمتابعة المباريات والأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

تردد قناة تايم سبورت time sport

من خلال الجدول التالي يمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت time sport المفتوحة على التليفزيون الأراضي كنوع من الدعم للشعب محبي الساحرة المستديرة ومتابعي البطلات الأفريقية، والبيانات في الجدول التالي:

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التردد 11449 استقطاب أفقي الحيز الأرضي UHF 32

تردد قناة بي إن سبورت bein sports

لا يغفل أحد عن عملاق القنوات الفضائية مجموعة بي إن سبورت، لذلك أولى الأشياء البحثية، تردد قناة تايم سبورت time sport يونيو 2019 ورموزه على النحو الآتي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 12245 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11180 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

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