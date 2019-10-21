تردد قنوات الأطفال الجديدة على النايل سات لعام 2019 قناة طيور الجنة وطيور بيبي وتوم وجيري وبطوط

نقدم لكم في هذا المقال تردد قنوات الأطفال الجديد لكل أولياء الأمور الذين يقومون بالبحث عن قنوات هادفة ومسلية في نفس الوقت من أجل أولادهم لمتابعتها في أقات الفراغ، ومن هذه القنوات قناة طيور الجنة وطيور بيبي وتوم وجيري وبطوط، فهم من أهم القنوات في عالن الأطفال، وحصلوا على معدلات عالية من المتابعة منذ انطلاقهم، ويتم البحث عنهم بشكل مستمر على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تردد قنوات الأطفال الجديد 2019

تعتبر قناة طيور الجنة وطيور بيبي من أهم القنوات الخاصة بالأطفال في العالم العربي، وتقوم هذه القنوات بتقديم محتويات هادفة وممتعة على شاشتها حيث تتنوع بين البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية، حيث تعرض أغاني لتعليم الحروف والأرقام والألوان وغيرها، وتردد هذه القنوات هي:

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب 11315 نايل سات 27500 افقي 11387 عرب سات 27500 افقي

تردد قناة بطوط للأطفال 2019

تعتبر قناة بطوط من القنوات المميزة في دنيا الأطفال والتي تقوم بعرض مجموعة مختلفة ومميزة من البرامج على شاشتها وأيضاً أفلام الكرتون الممتعة، فهي من أهم القنوات التي تعرض أجدد الأفلام والتي يتابعها الكبار أيضاً، لذلك حققت هذه القناة نجاح كبير في العالم العربي، وتردد القناة هو:

تردد قناة بطوط كيدز معدل الترميز القمر الصناعي الاتجاه 11411 27500 النايل سات افقي

تردد قناة توم وجيري للأطفال

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تعتبر هذه القناة من أكثر قنوات الأطفال شهرة والتي تقوم بتقديم أفلام كرتون جديدة، مع استمرارها لعرض كرتون توم وجيري الأقدم في العالم كله والذي ما زال يتابعه عدد كبير في العالم حتى الآن، وتردد القناة هو: