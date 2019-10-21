تردد قناة بداية السعودية 2019 بعد عودتها مجدداً لعرض برامجها المفضلة للجمهور

نشرت قناة بداية السعودية على حسابها على منصة التواصل الإجتماعي تويتر خبر سعيداً لكل متابعيها وهو عودتها للعمل مرة أخرى بعد توقفها منذ العام السابق نتيجة لمخالفات خاصة في أحد البرامج ومنذ هذا العلان والجميع يبحث عن تردد القناة الجديد.

تردد قناة بداية

عادت قناة بداية لعمل من أجل متابعيها المقدرين بالملايين وخاصة متابعة برنامجها الشهير زد رصيدك بعد إنقضاء عقوبة مخالفة قوانين البث المباشر في أحد البرامج الخاصة بالقناة ولذلك عادت قناة بداية للعمل مرة أخرى وسوف نضع لكم ترددات القناة على النيال سات وعرب سات.

تردد قناة بداية السعودية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12054 عمودي V 27500 5/6 عرب سات 12418 أفقي H 27500 3/4

سبب توقف قناة بداية

الخطا الذي تسبب في وقف قناة بداية عن العمل هو إخبار أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة مما يعد مخالفة لقوانين البث المباشر وأدى ذلك لوقف القناة لمدة عام تقريبا ومع عودة القناة للعمل فقد تعهدت بالإلتزام بكافة القوانين الإعلامية والمهنية.

قناة بداية السعودية وأهم برامجها

كانت بداية قناة بداية السعودية على النايل سات عام 2005م، 1426 هـ وقد غشتهرت القناة وزاد متابعيها لأنها تقدم البرامج الواقعية أو تليفزيون الواقع ومن اشهر برامجها برنامج” زد رصيدك” الذي تابعه الملايين وتوقف نتيجة لتوقف القناة عن البث وكان بموسمه السابع السابع ويذاع كل يوم ثلاثاء. ومن أهم البرامج الاخرى على قناة بداية”برنامج الناس تحكم، مكة تجمعنا، برنامج بنوتات، برنامج ذرية كلينيك، برنامج حياتك، برنامج زد رصيدك، وبرنامج المضياف وغيرها من البارمج الشيقة والتي تمس المتابعين مما جعل هناك شغف وبحث مستمر عن ميعاد بث القناة مرة أخرى.