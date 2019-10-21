كثرت عمليات البحث من قبل العديد من المتابعين في مصر والعالم العربي، لمعرفة تردد قناة توم وجيري 2019 على النايل سات لمتابعة كرتون Tom and Jerry كاملًا بجودة عالية، حيث حظى هذا الكرتون بنسبة متابعة مليونية، ومازال يتابعه الملايين من العاشقين وليس الصغار فقط بل والكبار أيضًا لأنه يُذكرهم بذكرياتهم أثناء الصغر، فهذا الكرتون يُعد من أقدم أفلام الكرتون ولكنه صُنف كأفضلها لدى الكثيرين.

تردد قناة توم وجيري 2019

يرغب الكثير من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة توم آند جيري، علمًا بأنها لا تظهر بهذا الاسم على القمر الصناعي النايل سات، ولكنها حصلت على هذا الاسم لكثرة عرض الكرتون عليها، فهي تُذيع كرتون القط والفأر كاملًا، مع المقالب الرائعة التي يقوم بها الفأر جيري في القط توم، وتجذب الأطفال بشدة لمتابعتها، وأكثر ما يجعل الآباء والأمهات أن القناة تحرص على اختيار المحتوى الذي تقدمه القناة لضمان الاطمئنان بأنه لا يوجد أي محتوى غير لائق وغير متناسب مع العادات الأخلاقية للمجتمع الشرقي.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

Tom and Jerry

تعرض قناة توم آند جيري بالإضافة إلى هذا الكرتون العبقري والرائع العديد من ألعاب الأطفال ما بين الألعاب الترفيهية الرائعة والمميزة وألعاب الذكاء التي تهدف القناة من خلالها إلى تنمية مهارات الطفل، لأنها تساعده على الوصول إلى الحل بطريقة بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى باقي أفلام الكرتون المحببة للجميع وعدد من الأغاني التعليمية الشيقة، وأكثر ما يميز القناة أنها تذيع برامجها عبر النايل سات بدون اشتراك نهائيًا وبدون فواصل إعلانية مملة.