تردد قناة طيور بيبي للأطفال “ترددات النايل سات الجديدة”

تربعت قناة طيور بيبي على عرض قنوات الأطفال في فترة قصيرة للغاية حيث أصبح لا يخلو بيت في مصر ومعظم الدول العربية من قناة طيور بيبي، والتي تقدم محتوى مميز وشيق للأطفال في سن صغيرة، كما تحرص القناة على تقديم أغاني وأناشيد تعليمية للاطفال لمخاطبة خيالهم وتوسيع مداركهم وتعليمهم كل ما يدور حولهم في البيئة المحيطة بهم، واستطاعت قناة طيور بيبي من حصد ملايين المشاهدات خلال السنوات الماضية، وأصبح التردد الخاص بهم على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من جانب أولياء الأمور على محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت في مختلف الدول العربية خلال الفترة الأخيرة لما تقدمه القناة من محتوى هادف ومفيد يهتم بالجانب التعليمي والترفيهي لدى الأطفال في وقت واحد.

تردد قناة طيور بيبي

ويعد من أشهر الأناشيد والأغاني التي يتم عرضها من خلال قناة طيور بيبي 2019 أغاني: حميدو العاق وحميدو والقطة والبومة والبرتقالة والتفاحة وحب اللولو والدودة وجحا والحمار وسنجوبة وغيرهم من الأغاني التي يعشقها الأطفال الصغار ويرددونها يومياً، ونستعرض معكم من خلال الجدول التالى أحدث تردد لقناة طيور بيبي 2019 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات:

التردد 11392 الاستقطاب عمودي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد طيور بيبي 2020 الجديد

تعود مليكة قناة طيور بيبي وطيور الجنة إلى رجل الأعمال الأردني خالد مقداد والذي أطلق مجموعة قنوات طيور الجنة في عام 2008 برؤية متميزة جعلت القناة من أشهر قنوات الأطفال في فترة قصيرة، وتحرص إدارة قناة طيور بيبي على تقديم محتوى مميزة وحصري وشيق، عن طريق عرض المعلومات التي يحتاجها الأطفال في سن صغيرة بإستخدام أسلوب بسيط ومسلي، حيث تحرص القناة على عرض بعض القصص القصيرة المفيدة والتي تحمل دروس عظيمة ولكن يتم عرضها في شكل مبسط وسهل، حتى يفهمها الأطفال بسهولة ويحبونها ويتعلمون منها العبر والدروس، وهو ما جعل قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة من القنوات المفضلة لدى الأطفال في مختلف الأعمار السنية.