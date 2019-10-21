تردد قناة طيور بيبي و طيور الجنة Toyor Baby & Aljanah ترددات 2020 الجديدة على القمر الصناعي النايل سات

إستطاعت قناة طيور الجنة وطيور بيبي Toyor Aljanah & baby أن تحقق إنتشار واسعاً في مختلف البلاد العربية، وأن تحظى باهتمام معظم العائلات والأسر العربية خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت القناة رقم واحد في مجال قنوات الأطفال الفضائية على القمر الصناعي النايل سات، وأصبح الملايين من الآباء والأمهات في الدول العربية يحرصون بشكل مستمر على البحث عن أحدث الترددات الخاصة بقناة طيور الجنة وطيور بيبي من أجل ضبط الترددات على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى يتمكن أبناؤهم من الإستمتاع بالمحتوى الحصري والمميز الذي تقدمه القناة من أغاني وأناشيد وبرامج تعليمية هادفة.

تردد قنوات طيور الجنة وطيور بيبي

وتسعى قناة طيور الجنة وطيور بيبي Toyor Aljanah & baby إلى مخاطبة عقول الأطفال في مختلف الأعمار السنية وتعليمهم مهارات جديدة، كما تسعى أيضاً إلى حث الأطفال على الابتكار حتى يكونوا مبدعين في المستقبل، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية أحدث تردد لقناة طيور الجنة وطيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور بيبي على نايل سات 2020

أنشأت قناة طيور بيبي برؤية متميزة تسعى إلى إيصال ثقافة المجتمع العربي للأطفال في سن صغيرة، بالإضافة إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي وحثهم على الإبداع والإبتكار حتى يكونوا أشخاصاً نافعين في مجتمعاتهم في المستقبل، وفي الجدول التالي يمكنك تنزيل تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby Frequency على جهاز الاستقبال لديك والخاص بالقمر نايل سات.

التردد 11392 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تأسست قناة طيور الجنة في مدينة عمان الأردنية في عام 2008، حيث قام بتأسيسها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وتمكنت القناة خلال السنوات العشرة الأخيرة من دخول معظم البيوت العربية واحتلال مكانة متميزة في قلوب الملايين من الأطفال في كافة بلدان الوطن العربي، ويمكنكم ضبط تردد قناة قناة طيور الجنة Toyor Aljanah Frequency على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال الجدول التالي:

التردد 11315 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

قنوات طيور الجنة بيبي

أصبحت قنوات طيور الجنة وطيور بيبي تنافس أشهر وأقدم قنوات الأطفال في فترة قصيرة لما تقدمه من محتوى حصري وشيق ومسلي للأطفال في مختلف الأعمار السنية، وحصدت ملايين المتابعين خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي، وأصبحت قناة طيور الجنة تبث باللغتين التركية والإنجليزية بالإضافة إلى العربية.