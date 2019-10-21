تردد توم وجيري| ترددات أفضل قناة أطفال لمتابعة كرتون القط والفأر Tom & Jerry على نايل سات

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد توم وجيري، أفضل قناة أطفال لمتابعة كرتون القط والفأر Tom and Jerry على نايل سات الذي يجذب أنظار الملايين من الكبار والصغار على حد سواء من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، وتقدم القناة مجموعة كبرى من البرامج المميزة والأغاني التي يعشقها الأطفال في مختلف المراحل السنية، لذا نعرض لكم في هذا التقرير تردد القناة الجديد 2020.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry

يهتم الكبار قبل الصغار بمتابعة قناة كرتون القط والفأر Tom & Jerry، حيث تحتوي القناة الفضائية الموجهة للأطفال على مغامرات ومطاردات ممتعة وشيقة بين القط توم والفأر جيري، ويمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال جهاز الاستقبال لديك بضبط تردد توم وجيري من خلال إدخال القيم الموجودة بالجدول التالي بجهاز الريسيفر لديك:

التردد 11354 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد توم وجيري الجديد

تعرض قناة توم وجيري على شاشتها حلقات متنوعة من أفلام الكرتون الشهير توم وجيري التي تدور أحداثه على هيئة صراع قوي بين القط توم والفأر جيري في إطار كوميدي شيق ومسلي، حيث يتضمن المسلسل عرض مطاردات ومغامرات ممتعة بين القط والفأر، حيث يحاول توم دائما القبض على جيري طوال أحداث المسلسل، ولكن الفأر جيري دائماً ما يتميز بالذكاء والمكر، حيث يتمكن في كل مرة من الهروب بشكل عجيب من توم الذي لا يستطيع الإمساك به في النهاية.