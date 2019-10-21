أستقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 على النايل سات لمتابعة أفلام الكرتون المحتلفة ومنها القط والفأر الشيقة

تحظى قناة توم وجيري على أهتمام كبير من جانب معظم العائلات العربية في كافة أنحاء الوطن العربي خلال الفترة الماضية نظراً لاهتمام الآباء والأمهات بمشاهدة أطفالهم للمحتوى الذي تقدمه القناة عبر شاشتها، وقد تمكنت قناة توم وجيري خلال فترة قصيرة من تحقيق نسب مشاهدة عالية في كافة البلدان العربية بسبب اهتمامها بتقديم نوعية من أفلام الكرتون التي يعشقها الكبار والصغار، ألا وهي أفلام كرتون القط والفأر “توم وجيري” الشهيرة، حيث تقوم القناة بعرض أفلام توم وجيري طوال اليوم تقريباً، بالإضافة إلى عرض أفلام الإنمي الشهيرة.

تردد قناة توم وجيري

ظهرت أفلام كرتون القط والفأر “توم وجيري” لأول مرة منذ حوالي 80 عاماً وبالتحديد عندما عرضت أول سلسلة منها في عام 1940، ومن هذا التاريخ وحتى يومنا هذا حققت سلسلة أفلام توم وجيري نجاحاً منقطع النظير، حيث جذبت أنظار الملايين من كافة أنحاء العالم، وأصبحت تمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة جداً، وما دفع عدد كبير من الأطفال إلى حب مشاهدة أفلام كرتون القط والفأر أنها تحتوي دائماً على مغامرات شيقة ومسلية بين توم وجيري، حيث تستمر المطاردات بين القط والفأر في أشكال ومواقف كوميدية مختلفة، ويحاول دائماً الفأر جيري الهروب من القط توم، وأحياناً يظهر الكلب سبايك وعصفور الكناري والبطة الصفراء خلال هذه المغامرات مما يضيف نوعاً من المتعة والتسلية للأطفال.

تردد قناة الأطفال

ما يميز قناة توم وجيري أنها تهتم بعرض حلقات مختلقة ومتنوعة من مسلسل الكرتون الشهير توم وجيري على مدار اليوم، وهو ما يدفع الأباء والأمهات إلى البحث عن أحدث تردد للقناة حتى يشاهدها أطفالهم. استقبال تردد قناة توم آند جيري لإستقبال قناة توم وجيري، عليك الدخول إلى خانة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات، وكتابة التردد والبيانات التالية: تردد قناة توم وجيري: 11354. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: افقي v. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6\5.