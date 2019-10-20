تردد قنوات الأطفال والكرتون عبر القمر الصناعي نايل سات وعربسات Children’s interest channel

تردد قنوات الأطفال والكرتون من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها بصفة يومية، فكل أب وأم يريدون أن يستمتع أطفالهم بمحتوى ترفيهي وتعليمي مميز، فالأطفال يعشقون قنوات الأطفال وأفلام الكرتون أيضاً، فبها من عناصر الإبهار ما يكفيهم، حيث تقدم قنوات الأطفال بعض الأناشيد التي يبحها الصغار وتعلمهم بعض الأشياء المفيدة، كطاعة الوالدين ومساعدة الأم والإحسان للأضعف منا، وهناك بعض القنوات التي تقدم محتوى تعليمي ويعلم الصغار الحروف والأرقام والجمع والطرح، حتى يؤهلهم لدخول المدرسة.

تردد قنوات الأطفال والكرتون

يوجد العديد من قنوات الأطفال وقنوات الكرتون على القمر الصناعي نايل سات، وأيضاً القمر الصناعي عربسات، ويحرص أولياء الأمور على استقبال تلك القنوات لما لها من تأثير إيجابي على الأطفال، إذ أنها تنمي من ذكائهم وتزيد من قدراتهم المعرفية، ولأن ابرز أبطال تلك القنوات من الأطفال، فيحب الأطفال سماعهم وتقليدهم في جميع سلوكياتهم، مما ينعكس إيجاباً على شخصية الطفل، لكن لايجب أن يشاهد الطفل التلفزيون أكثر من ساعتين يومياً، فالتليفزيون له تأثير سلبي أيضاً عند طول مدة مشاهدته.

تردد قناة MBC 3 عبر النايل سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11470/ 11559 27500 5/6 عمودي

تردد قناة MBC 3 عبر عربسات

التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11270 27500 5/6 (v) عمودي 12284 27500 5/6 (h) أفقي

تردد قناة ميكي تي في 2019

تعد من أبرز قنوات الأطفال التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وقد حققت نجاح باهر وشعبية كبيرة بين أوساط الأطفال، يمكنكم استقبال التردد عبر القيم التالية:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11526 27500 5/6 أفقي

تردد قناة Koky كوكي كيدز 2019

تردد عبر قمر النايل سات معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 11602 27500 5/6 أفقي

تردد قناة طيور الجنة

تُعد الأشهر على الإطلاق بين جميع القنوات المحببة للصغار، فمحتواها هادف وذو قيمة ومتفق مع مبادئنا وأخلاقنا الشرقية العربية، يمكنكم استقبالها عبر التردد التالي:

تردد قناة طيور الجنة معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11317 27500 V 3/4 11315 27500 V 3/4

منذ بداية الألفينات من القرن الحالي وكثرت قنوات الصغار المتخصصة، والموجهة خصيصاً لهم، كانت هذه تردد قنوات الأطفال والكرتون عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كي يستمتع أطفالنا بما يشاهدوه من محتوى وأناشيد جميلة.