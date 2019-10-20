تردد قناة ماجد للأطفال الجديد Majid Kids على النايل سات، والتي تهم الأطفال في مصر والوطن العربي حيث أنها تقدم المسلسلات الكرتونية الهادفة، وتقدم محتوى قيم يفيد الطفل، ويطلق على قناة ماجد أنها قناة الأطفال في الوطن العربي، كما تحقق نسبة مشاهدة عالية، وأصبحت قناة الأسرة كونها تهتم بالعادات العربية وبالقواعد التربوية السليمة، وتقدم الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون والأغاني الجديدة للأطفال مما جعلها قناه مميزة للأطفال ومن أفضل القنوات في تقديم نوعية مميزة من المسلسلات الكرتونية يتم إختيارها بعناية قبل عرضها على قناة Majid Kids.

قناة ماجد للأطفال Majid Kids

لقد إنطلقت قناة ماجد للأطفال في عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهي تهتم بتقديم كل جديد يهم الأطفال، ويذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي هي المالك لقناة ماجد للأطفال، وتسعى للتدقيق جيدا في أي محتوى يقدم للطفل وأن يتم فيه مراعاة العادات والتقاليد العربية، وأن تكون برامجها تربوية ومفيدة في بناء عقول ووجدان الأطفال.

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تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids

أبرز المسلسلات والأفلام الكرتونية والبرامج على قناة ماجد للأطفال

من أبرز المسلسلات الكرتونية التي قدمتها قناة ماجد للأطفال، مسلسل ماجدـ ، امونة المزيزنة، مسلسل كسلان، النقيب خلفان، كراملة، أبطال سباق السيارات، أصدقاء الغابة، المستقبل الغامض، المستقبل الغامض، المتزلجون الابطال، لقوة الصغيرة، فرانكلين و الأصدقاء، انا زهرة جونيور، أبطال التايتنز انطلقوا، القراصنة، فطين، المستكشفان، بستان المعرفة، وغيرها من البرامج والمسلسلات.