تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019 toyor baby على النايل سات لتقديم أبرز برامج الأطفال

يعتبر تردد قناة طيور بيبي الجديد من أهم الترددات التي يتم البحث عنها في هذه الفترة من أجل الأطفال على جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات في عالم الأطفال في العالم العربي، والتي تهتم بمخاطبة الأطفال في عمر صغير، فهي قناة مخصصة للأطفال من عمر سنتين وحتى عمر 6 سنوات.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

يمكنكم استقبال قناة طيور بيبي بعد تحديث التردد الخاص بها على أجهزتكم والاستمتاع بالفقرات التي تقدمها القناة والتي تتنوع بين البرامج والأغاني والأناشيد، والتي تهدف دائماً إلى تقديم فكرة هادفة ونصائح للأطفال، ومن أهم هذه الأفكار والنصائح: البر بالوالدين والصدق والنظافة والصلاة وغيرها من الأمور الحميدة التي يجب أن يتربى عليها أطفالنا، من خلال إدخال الترددات الخاصة بها على الأقمار الصناعية المحددة، والترددات بعد التجديد هي:

التردد الخاص بالقناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

قناة طيور بيبي 2019

تعتبر طيور بيبي قناة مفتوحة يمكن لجميع المتابعين الحصول عليها بشكل مجاني، فهي تابعة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، والذي يحرص دائماً على تطوير هذه القناة، فتقدم القناة نصائح كثيرة للأطفال في مختلف الأعمار بصورة يسهل عليهم فهمها، وذلك من خلال وضع النصائح في الأناشيد مثل الأناشيد التي تنصح بالابتعاد عن الكذب، وتنصحهم بحب الغير وفعل الخير والرفق بالحيوانات، والكثير من النصائح.